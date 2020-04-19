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В Китае ответили на предположения об искусственном происхождении коронавируса
19.04.2020 11:12 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Человечество пока не располагает такими знаниями, которые позволили бы создать в искусственных условиях похожий на COVID-19 вирус. Такое мнение в эфире центрального телевидения Китая высказал глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин,
«Некоторые специалисты полагают, если бы такой вирус был искусственно синтезирован, то такие ученые своими знаниями превосходили бы обычных людей. А объем проделанной ими работы превзошел бы возможности всего человечества. Поэтому я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус», – заявил специалист.
При этом он Чжимин отметил, что в данный момент нет никаких свидетельств того, что вирус мог быть синтезирован в лаборатории. Также, по его словам, источником гипотетической утечки не могла стать и его лаборатория. «Как мы уже давно заявляли, этот вирус никак не мог вырваться от нас. У нас строгая система управления, имеется регламент осуществления исследований и прочие такие вещи, поэтому мы абсолютно уверены в этом», – резюмировал специалист.
Напомним, ранее мнение о том, что вирус может иметь искусственное происхождение, было высказано рядом западных политиков и экспертов. Одним из первых о возможной утечке вируса из лаборатории написало издание The Washington Post. Недавно схожее мнение высказал и лауреат Нобелевской премии, французский вирусолог Люк Минтанье, заявивший, что COVID-19 мог стать неудачным исходом попытки разработать лекарство от ВИЧ.
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Человечество пока не располагает такими знаниями, которые позволили бы создать в искусственных условиях похожий на COVID-19 вирус. Такое мнение в эфире центрального...
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