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В Китае ответили на предположения об искусственном происхождении коронавируса

19.04.2020 11:12 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае ответили на предположения об искусственном происхождении коронавируса

Человечество пока не располагает такими знаниями, которые позволили бы создать в искусственных условиях похожий на COVID-19 вирус. Такое мнение в эфире центрального телевидения Китая высказал глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, передает ТАСС.

«Некоторые специалисты полагают, если бы такой вирус был искусственно синтезирован, то такие ученые своими знаниями превосходили бы обычных людей. А объем проделанной ими работы превзошел бы возможности всего человечества. Поэтому я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус», – заявил специалист.

При этом он Чжимин отметил, что в данный момент нет никаких свидетельств того, что вирус мог быть синтезирован в лаборатории. Также, по его словам, источником гипотетической утечки не могла стать и его лаборатория. «Как мы уже давно заявляли, этот вирус никак не мог вырваться от нас. У нас строгая система управления, имеется регламент осуществления исследований и прочие такие вещи, поэтому мы абсолютно уверены в этом», – резюмировал специалист.

Напомним, ранее мнение о том, что вирус может иметь искусственное происхождение, было высказано рядом западных политиков и экспертов. Одним из первых о возможной утечке вируса из лаборатории написало издание The Washington Post. Недавно схожее мнение высказал и лауреат Нобелевской премии, французский вирусолог Люк Минтанье, заявивший, что COVID-19 мог стать неудачным исходом попытки разработать лекарство от ВИЧ.

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Человечество пока не располагает такими знаниями, которые позволили бы создать в искусственных условиях похожий на COVID-19 вирус. Такое мнение в эфире центрального...
 
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