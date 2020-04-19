|
Из-за COVID-19 оборонное предприятие “Пеленг” останавливается на две недели
19.04.2020 12:50 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В распоряжение
Необходимость перенося объясняется “неблагоприятным прогнозом развития эпидемиологической ситуации в ближайшее время” и “обеспечением безопасности и сохранения здоровья трудового коллектива”. “Пеленг” не будет работать две недели — с 27 апреля по 10 мая.
По сведениям Еврорадио, на 17 апреля — день, которым датирован приказ, коронавирусная инфекция была выявлена у семи сотрудников ОАО “Пеленг”. Они, как и их контакты первого уровня, изолированы.
Ранее министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник говорил, что на конец апреля — начало мая в Беларуси придётся пик распространения коронавирусной инфекции.
ОАО “Пеленг” занимается изготовлением наукоёмкой оптико-электронной продукции. Оно производит аэрокосмическую оптико-электронная аппаратуру, криминалистические приборы и охранные системы, метеорологическое оборудование. “Пеленг” входит в состав предприятий Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В распоряжение Еврорадио попал приказ за подписью гендиректора ОАО “Пеленг” Павла Позднякова. Этим документом на предприятии переносятся сразу семь рабочих...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)