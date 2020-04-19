Из-за COVID-19 оборонное предприятие “Пеленг” останавливается на две недели

Необходимость перенося объясняется “неблагоприятным прогнозом развития эпидемиологической ситуации в ближайшее время” и “обеспечением безопасности и сохранения здоровья трудового коллектива”. “Пеленг” не будет работать две недели — с 27 апреля по 10 мая.





По сведениям Еврорадио, на 17 апреля — день, которым датирован приказ, коронавирусная инфекция была выявлена у семи сотрудников ОАО “Пеленг”. Они, как и их контакты первого уровня, изолированы.



