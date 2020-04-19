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Из-за COVID-19 оборонное предприятие “Пеленг” останавливается на две недели

19.04.2020 12:50 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В распоряжение Еврорадио попал приказ за подписью гендиректора ОАО “Пеленг” Павла Позднякова. Этим документом на предприятии переносятся сразу семь рабочих дней в конце апреля и начале мая.
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Необходимость перенося объясняется “неблагоприятным прогнозом развития эпидемиологической ситуации в ближайшее время” и “обеспечением безопасности и сохранения здоровья трудового коллектива”. “Пеленг” не будет работать две недели — с 27 апреля по 10 мая.

По сведениям Еврорадио, на 17 апреля — день, которым датирован приказ, коронавирусная инфекция была выявлена у семи сотрудников ОАО “Пеленг”. Они, как и их контакты первого уровня, изолированы.

Ранее министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник говорил, что на конец апреля — начало мая в Беларуси придётся пик распространения коронавирусной инфекции.

ОАО “Пеленг” занимается изготовлением наукоёмкой оптико-электронной продукции. Оно производит аэрокосмическую оптико-электронная аппаратуру, криминалистические приборы и охранные системы, метеорологическое оборудование. “Пеленг” входит в состав предприятий Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.
 
 
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В распоряжение Еврорадио попал приказ за подписью гендиректора ОАО “Пеленг” Павла Позднякова. Этим документом на предприятии переносятся сразу семь рабочих...
 
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