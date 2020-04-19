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7 апреля 2020 года проводился Всемирный день здоровья на тему «Поддержка медицинских сестер и акушерок»

19.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Медсестры и акушерки работают на всех уровнях системы здравоохранения, в различных условиях и контекстах, оказывая качественную помощь, руководя работой медицинских бригад, осуществляя исследования, влияя на формирование политики и проводя эту политику в жизнь, а также обучая новое поколение работников сестринских и акушерских служб. Проще говоря, они играют решающую роль в том, чтобы сделать всеобщий охват населения услугами здравоохранения реальностью для людей во всем мире.

В УЗ «Несвижская ЦРБ» работают 240 медицинских сестер и 24 акушерки. Все они вносят достойный, весомый вклад в дело охраны здоровья населения Несвижского района, в лечение, оздоровление и профилактику заболеваний, проводя самостоятельную работу и работая помощниками врачей. Проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе по профилактике коронавирусной инфекции. Участвуют в профилактических осмотрах, в диспансеризации населения, в пропаганде здорового образа жизни. Сегодня хочется отметить лучших: главную медицинскую сестру Д.И. Давыденко, старших медицинских сестер поликлиники и инфекционного отделения И.А. Силич и О.Е. Климович, всех медицинских сестер инфекционного отделения, а также помощников врачей М.Н. Онучину и И.С. Цыган, акушерок Ж.Н. Логунович, Т.Н. Коханович, В.О. Шуста и многих других. Всем большое человеческое спасибо за качественный, добросовестный и самоотверженный труд!

Валентин Ивашкевич,

врач-валеолог

УЗ «Несвижская ЦРБ».


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