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Коронавирусные перспективы: Какие страны готовят ослабление карантина

19.04.2020 16:34 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С началом пандемии коронавируса COVID-19 многие страны ввели жесткие ограничение, чтобы замедлить распространение вируса и разгрузить систему здравоохранения.

Несмотря на то, что пик заболеваемости в Европе и США еще не пройден, главы государств все чаще задумываются о смягчении карантинных ограничений, чтобы снизить негативное влияние пандемии на экономику.

Соединенные Штаты Америки


Президент США Дональд Трамп анонсировал ослабление карантина в ряде штатов в начале следующей недели.

С 20 апреля возобновится работа отдельных категорий предприятий в штатах Техас и Вермонт, при этом компании продолжат соблюдать профилактические меры. С 24 апреля постепенно начнут снимать ограничения и в штате Монтана, заявил Трамп на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

"Мы по-прежнему видим ряд позитивных сигналов, свидетельствующих, что вирус прошел свой пик", - цитирует американского лидера "Голос Америки".

Однако ряд губернаторов отказались от преждевременного открытия экономик своих штатов до проведения дополнительного тестирования.

Соединенные Штаты остаются мировым лидером по количеству заболевших COVID-19, по состоянию на утро 19 апреля коронавирус диагностировали у 735 287 человек, более 39 тысяч заболевших умерли.

Италия


Правительство этой пострадавшей от коронавируса страны планирует частично ослабить карантин с 4 мая, пишет Corriere della Sera. Соответствующее решение должны принять в понедельник, 20 апреля.

По словам министра здравоохранения Роберто Сперанца, снимать ограничения будут постепенно, а список послаблений будет зависеть от конкретного региона.

Так, в ближайшие две недели в безопасных регионах (сильней всего от коронавируса пострадал север страны) откроются отдельные производства. С 4 мая заработает еще больше производственных мощностей, возобновится строительство и торговля, откроются бары и рестораны, в зависимости от риска в регионе.

Среди послаблений с 4 мая – разрешение на одиночные занятия бегом на улице, не более часа в день (сейчас за это предусмотрен штраф). Молодежи до 18 лет позволят посещать родственников при условии использования масок и перчаток (сейчас это допускается лишь при чрезвычайной необходимости). Возможно также разрешение игр с детьми на свежем воздухе.


На третьей фазе, в сентябре, ожидается восстановление туризма, открытие заведений культуры и школ, пишет "Европейская правда".

В субботу, 18 апреля, в Италии снизилось количество больных в реанимации и умерших, тем не менее, страна остается в тройке лидеров по количеству заболевших в Европе.

Испания


Ослабить карантин готовы и в Испании, заявил премьер-министр Педро Санчес.

Глава правительства намерен продлить карантин еще на 15 дней, до 9 мая, при этом ограничения не коснутся детей – им могут разрешить выходить из дома уже с 27 апреля. Однако это разрешение будет иметь ограничения.

По состоянию на утро 19 апреля в Испании коронавирусом заболели более 194 тысяч человек, 20 639 заболевших умерли.

Украина


В Украине карантин ввели 12 марта, позже ограничения продлили до 24 апреля. Тем не менее, нет никаких гарантий того, что в следующую пятницу их смягчат или отменят. По словам президента Владимира Зеленского, частичное смягчение карантина возможно в мае, при условии, что новые вспышки заболевания фиксироваться не будут.

"Частично людей надо будет отпускать на работу. Частично те отрасли, которые очень для нас важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае относительно движения транспорта. Такие вещи будут, если не будет большой волны", - подчеркнул гарант.

По официальным данным, количество заболевших украинцев перевалило за 5 тысяч человек, 141 заболевший умер.

Чехия


Во вторник, 14 апреля, правительство Чехии опубликовало план частичного ослабления карантинного режима.

С понедельника в стране возобновится работа фермерских рынков (без торговли готовой едой), ремесленных мастерских и центров по продаже подержанных автомобилей. Через неделю после этого откроются другие торговые точки, площадью до 200 квадратных метров.

Кроме того, жителям страны разрешат свадьбы численностью не больше 10 человек.

С 25 мая заработают рестораны и кафе с террасами на улице, парикмахерские, музеи, галереи. С этого времени будут разрешены культурные и общественные мероприятия численностью до 50 человек.

Третья и последняя фаза снятия ограничений завершится 8 июня. Тем не менее, все это будет возможно, если в ближайшие две недели не будет нового всплеска заболеваемости, отмечают "Крым.Реалии".

Норвегия и Дания


В Дании на этой неделе заработали детские сады и начальные школы, воспитателям и учителям рекомендуют как можно больше времени проводить с детьми на свежем воздухе.

Правительство в Осло тоже решило, что откроет детские сады, а с 27 апреля – начальные и средние школы. Училища и вузы пока откроют свои двери только для тех, кому в этом году нужно сдавать выпускные экзамены.

В обеих странах количество заболевших колеблется в пределах 7-7,5 тысяч человек (в каждой).
 
 
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С началом пандемии коронавируса COVID-19 многие страны ввели жесткие ограничение, чтобы замедлить распространение вируса и разгрузить систему здравоохранения.
 
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