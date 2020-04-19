Коронавирусные перспективы: Какие страны готовят ослабление карантина

Несмотря на то, что пик заболеваемости в Европе и США еще не пройден, главы государств все чаще задумываются о смягчении карантинных ограничений, чтобы снизить негативное влияние пандемии на экономику.





Соединенные Штаты Америки





Президент США Дональд Трамп анонсировал ослабление карантина в ряде штатов в начале следующей недели.





С 20 апреля возобновится работа отдельных категорий предприятий в штатах Техас и Вермонт, при этом компании продолжат соблюдать профилактические меры. С 24 апреля постепенно начнут снимать ограничения и в штате Монтана, заявил Трамп на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.





"Мы по-прежнему видим ряд позитивных сигналов, свидетельствующих, что вирус прошел свой пик", - цитирует американского лидера "Голос Америки".





Однако ряд губернаторов отказались от преждевременного открытия экономик своих штатов до проведения дополнительного тестирования.





Соединенные Штаты остаются мировым лидером по количеству заболевших COVID-19, по состоянию на утро 19 апреля коронавирус диагностировали у 735 287 человек, более 39 тысяч заболевших умерли.





Италия





Правительство этой пострадавшей от коронавируса страны планирует частично ослабить карантин с 4 мая, пишет Corriere della Sera. Соответствующее решение должны принять в понедельник, 20 апреля.





По словам министра здравоохранения Роберто Сперанца, снимать ограничения будут постепенно, а список послаблений будет зависеть от конкретного региона.





Так, в ближайшие две недели в безопасных регионах (сильней всего от коронавируса пострадал север страны) откроются отдельные производства. С 4 мая заработает еще больше производственных мощностей, возобновится строительство и торговля, откроются бары и рестораны, в зависимости от риска в регионе.





Среди послаблений с 4 мая – разрешение на одиночные занятия бегом на улице, не более часа в день (сейчас за это предусмотрен штраф). Молодежи до 18 лет позволят посещать родственников при условии использования масок и перчаток (сейчас это допускается лишь при чрезвычайной необходимости). Возможно также разрешение игр с детьми на свежем воздухе.









На третьей фазе, в сентябре, ожидается восстановление туризма, открытие заведений культуры и школ, пишет "Европейская правда".





В субботу, 18 апреля, в Италии снизилось количество больных в реанимации и умерших, тем не менее, страна остается в тройке лидеров по количеству заболевших в Европе.





Испания





Ослабить карантин готовы и в Испании, заявил премьер-министр Педро Санчес.





Глава правительства намерен продлить карантин еще на 15 дней, до 9 мая, при этом ограничения не коснутся детей – им могут разрешить выходить из дома уже с 27 апреля. Однако это разрешение будет иметь ограничения.





По состоянию на утро 19 апреля в Испании коронавирусом заболели более 194 тысяч человек, 20 639 заболевших умерли.





Украина





В Украине карантин ввели 12 марта, позже ограничения продлили до 24 апреля. Тем не менее, нет никаких гарантий того, что в следующую пятницу их смягчат или отменят. По словам президента Владимира Зеленского, частичное смягчение карантина возможно в мае, при условии, что новые вспышки заболевания фиксироваться не будут.





"Частично людей надо будет отпускать на работу. Частично те отрасли, которые очень для нас важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае относительно движения транспорта. Такие вещи будут, если не будет большой волны", - подчеркнул гарант.





По официальным данным, количество заболевших украинцев перевалило за 5 тысяч человек, 141 заболевший умер.





Чехия





Во вторник, 14 апреля, правительство Чехии опубликовало план частичного ослабления карантинного режима.





С понедельника в стране возобновится работа фермерских рынков (без торговли готовой едой), ремесленных мастерских и центров по продаже подержанных автомобилей. Через неделю после этого откроются другие торговые точки, площадью до 200 квадратных метров.





Кроме того, жителям страны разрешат свадьбы численностью не больше 10 человек.





С 25 мая заработают рестораны и кафе с террасами на улице, парикмахерские, музеи, галереи. С этого времени будут разрешены культурные и общественные мероприятия численностью до 50 человек.





Третья и последняя фаза снятия ограничений завершится 8 июня. Тем не менее, все это будет возможно, если в ближайшие две недели не будет нового всплеска заболеваемости, отмечают "Крым.Реалии".





Норвегия и Дания





В Дании на этой неделе заработали детские сады и начальные школы, воспитателям и учителям рекомендуют как можно больше времени проводить с детьми на свежем воздухе.





Правительство в Осло тоже решило, что откроет детские сады, а с 27 апреля – начальные и средние школы. Училища и вузы пока откроют свои двери только для тех, кому в этом году нужно сдавать выпускные экзамены.





В обеих странах количество заболевших колеблется в пределах 7-7,5 тысяч человек (в каждой).