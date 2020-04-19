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«Люди не думают о болезни и как помочь друг другу, в лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться»
19.04.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но это не значит, что мы уже преодолели все невзгоды – всякое может быть. Вот поэтому мы и пришли в храм. Раз пришли, значит, вы уверены, что Он на нас смотрит. Если Он на самом деле нас видит, то он нам поможет. Иначе не может быть. Но где-то и накажет за все наши прегрешения. Уж слишком в последнее время мы ведем себя не так, как Он нам завещал и завещает. Мы безобразно относимся к природе, мы безобразно ведем себя, работая в поле, на заводе, на фабрике. Мы вообще отошли от принципов нормальной морали. Мы занимаемся больше стяжательством и накопительством, нежели морально отдаем людям. Мы привыкли пренебречь всем ради денег.
Так и думаю, что, наверное, Он нам по делу стукнул по голове. Кому больше, кому меньше.
Кому больше, кому меньше – вы посудите сами, посмотрите на мир, как развивается эти психоз и болезни. Более того, поживем – увидим, кто и как использует эту ситуацию в своих целях. Посмотрите, сегодня уже видно, кто, как пытается использовать эту ситуацию. Я уже прямо вынужден был констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа белорусского, что болезнь коронавируса сегодня уже стала политикой. Люди не думают о болезни и как помочь друг другу, в лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот.
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«Люди не думают о болезни и как помочь друг другу, в лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться»
Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый год глава государства приезжает в...
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