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«Люди не думают о болезни и как помочь друг другу, в лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться»

19.04.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.

«Люди не думают о болезни и как помочь друг другу, в лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам. Если нужно надеть маску на лицо – наденьте (только не в деревне, а то смешно выглядит), если нужно другим образом поберечься – берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства. Не надо в канун светлых праздников насиловать людей, запирая их в душных квартирах, учитывая то, что все-таки период непростой, и действительно люди болеют как всегда. В прошлом году больше у нас болели, чем в этом, просто об это столько не говорили. Это я вам точно говорю, потому что анализирую каждый день ситуацию.

Александр Лукашенко: я не приветствую тех, кто закрыл дорогу людям к храму (читать далее).

Но это не значит, что мы уже преодолели все невзгоды – всякое может быть. Вот поэтому мы и пришли в храм. Раз пришли, значит, вы уверены, что Он на нас смотрит. Если Он на самом деле нас видит, то он нам поможет. Иначе не может быть. Но где-то и накажет за все наши прегрешения. Уж слишком в последнее время мы ведем себя не так, как Он нам завещал и завещает. Мы безобразно относимся к природе, мы безобразно ведем себя, работая в поле, на заводе, на фабрике. Мы вообще отошли от принципов нормальной морали. Мы занимаемся больше стяжательством и накопительством, нежели морально отдаем людям. Мы привыкли пренебречь всем ради денег.

Как я говорю, что у всех «позеленели» глаза от этой зеленой валюты. Может, не у всех, а у большого числа людей – это что, нормально? Это не нормально.

Так и думаю, что, наверное, Он нам по делу стукнул по голове. Кому больше, кому меньше.

«Люди не думают о болезни и как помочь друг другу, в лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться»

Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»

Кому больше, кому меньше – вы посудите сами, посмотрите на мир, как развивается эти психоз и болезни. Более того, поживем – увидим, кто и как использует эту ситуацию в своих целях. Посмотрите, сегодня уже видно, кто, как пытается использовать эту ситуацию. Я уже прямо вынужден был констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа белорусского, что болезнь коронавируса сегодня уже стала политикой. Люди не думают о болезни и как помочь друг другу, в лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот.

Поэтому вы видите, что происходит, и как используют отдельные уже государства в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет.

«Люди не думают о болезни и как помочь друг другу, в лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый год глава государства приезжает в...
 
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