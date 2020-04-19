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«Остаёмся сверхурочно и по субботам работаем». Показываем, какие белорусские предприятия шьют маски и выпускают антисептик
19.04.2020 21:04 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По всей стране медики нуждаются в нашей поддержке: и те, кто работает в реанимации, и те кто, помогает больным, и водители скорой помощи, и анестезиологи, и санитарки – все, кто на передовой. И очень важно их сегодня беречь, чтобы завтра наши врачи оставались в строю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А для этого нужны специальные костюмы, бахилы, перчатки. Только масок ежедневно надо полмиллиона штук.
И это совсем не тот случай, когда респиратор надевают, например, гуляя в одиночестве по парку. Это вопрос медицинского профессионализма и безопасности.
Кристина Федорович, корреспондент:
В Беларуси защитные маски сегодня производят около сотни крупных предприятий. Швейные фабрики в три смены выпускают маски: одноразовые, многоразовые – хотите однотонные, хотите с рисунком, респираторы. Ликеро-водочные заводы наладили розлив антисептиков.
Ажиотаж вокруг антисептиков, масок и других средств защиты от коронавируса уже поутих. Пандемия научила работать в новых условиях не только медиков, но и промышленников. За короткий срок многие предприятия полностью изменили ассортимент выпускаемых товаров. Производить то, что сейчас жизненно необходимо – такую задачу изначально поставил глава государства. Особое внимание – респираторам, которых ранее у нас не производили.
Медэкипировка и сейчас в поле зрения Президента. Главное требование – отечественная медэкипировка должна быть доступна.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас за сутки на предприятиях изготавливают более миллиона масок, в планах – удвоить выпуск.
100 штук за полтора часа после основной смены для Надежды, как и для ее коллег, уже обыденное дело. На солигорской «Калинке» наладили выпуск и повязок, и костюмов. В погоне за количеством о креативе не забывают.
Наталья Кулеш, заместитель директора предприятия «Калинка»:
Коллеги по цеху – предприятие «Купалинка» – на неделе ввели вторую смену. 630 сотрудников и 40 тысяч масок за сутки. Качество оценил госсекретарь Андрей Равков.
Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Пошив модных коллекций приостановила и «Элема» – с ремаркой, что все отшили заранее. Отныне в линейке четырёхслойные маски, защитные комбинезоны и халаты.
А это жодинский «Свiтанак». Работа кипит в три смены.
Пример сегодня – каждый, кто не остался в стороне. Среди них и «Милавица». Бренд, который любят девушки не только Беларуси, сегодня вносит свою лепту.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Перестроился и крупнейший текстильщик Беларуси «Моготекс». И полотна для средств индивидуальной защиты и, собственно, сами маски, костюмы – все на их плечах.
Олег Буянов, заместитель генерального директора предприятия «Моготекс»:
Во всей этой ситуации особенно ценно, что люди готовы, что называется, войти в положение и помочь друг другу.
Алла Сенокосова, швея предприятия «Моготекс»:
Изменили привычный производственный график и ликеро-водочные заводы. Их продукция теперь в основном не для внутреннего применения. «Минск Кристалл» буквально за неделю наладил производство антисептиков.
30 тонн в сутки. Применение этилового спирта (это, как известно, лучший дезинфектор), но с пометкой: исключительно для наружного применения.
Игорь Шустов, генеральный директор предприятия «Минск Кристалл»:
В очень короткие сроки дали старт производству и на Бродницком спиртзаводе. В сутки здесь производят до 5000 литров дезинфицирующей жидкости.
Николай Симончик, директор Бродницкого спиртзавода:
Отказаться от привычного и подставить друг другу плечо в столь непростое время. Мы вместе против COVID-19.
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«Остаёмся сверхурочно и по субботам работаем». Показываем, какие белорусские предприятия шьют маски и выпускают антисептик
Новости Беларуси. По всей стране медики нуждаются в нашей поддержке: и те, кто работает в реанимации, и те кто, помогает больным, и водители скорой помощи, и...
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