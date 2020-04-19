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Главный санитарный врач: Заболеваемость короновирусом будет снижаться в ближайшие 3−4 недели

19.04.2020 21:09 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«В течение двух-трех недель ситуация не закончится», — так ситуацию с эпидемией коронавируса прокомментировала в программе «Контуры» телеканала ОНТ главный санитарный врач страны Наталья Жукова.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы будем в эпидпроцессе. Но ситуация управляемая. Есть предпосылки предполагать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие три-четыре недели. Почему мы делаем такой вывод. Мы отслеживаем еще заболеваемость респираторными инфекциями, — сказала Жукова, пояснив, что снижение заболеваемости ОРВИ по всем регионам Беларуси дает основания полагать, что и заболеваемость коронавирусом через несколько недель «во всяком случае стабилизируется либо начнет снижаться».

Главный санитарный врач отметила, что в стране проводится большая работа по локализации очагов, каждый случай инфекции рассматривается как очаг и обязательно идет поиск контактов. Так прерывается цепочка распространения вируса.

— Это обязательное условие сдерживания эпидпроцесса, — подчеркнула она

Наталья Жукова также отметила важность статистики распространения вируса.

— Это дает возможность сравнивать темпы прироста заболеваемости, понимание, как выстраивать работу в том или ином регионе, — отметила главный санитарный врач.

Напомним, по данным на 19 апреля, в Беларуси выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. На стационарном лечении находятся 3538 человек, прирост за сутки составил 256 человек. Остальные находятся на амбулаторном лечении либо выписаны после прохождения лечения.

В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 86 пациентов (находятся ли они на ИВЛ, Минздрав не сообщает). Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (по данным на субботу, было 45 умерших).

Второй день Минздрав не дает информации по общему числу заразившихся с начала эпидемии, исключая данные по тем, кто болеет на дому.

 
 
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- Мы будем в эпидпроцессе. Но ситуация управляемая, - заявила она.
 
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