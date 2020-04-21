Спасала людей на личной яхте и первой из глав государств отправила e-mail. Факты о Елизавете II

Источник материала: Tut.by

Кто бы мог подумать, что однажды она станет самым долго правящим монархом в мировой истории, ведь в очереди на престол была далеко не первой? Кто бы мог вообразить, что ее брак, которые так критиковало общество и ближайшее окружение, счастливо отметит 70-ую годовщину?

Кто бы мог предугадать, что в век IT, именно благодаря ей, интерес к монархии не только не ослабнет, но станет лишь сильнее? В одной статье просто невозможно перечислить все факты ее уникальной биографии, поэтому остановимся на самых-самых.



Фото: Reuters

Елизавета II, а речь пойдет именно о ней, родилась 21 апреля 1926 года в семье принца Альберта и Елизаветы Боуз-Лайон. Юную принцессу назвали Елизавета Александра Мария. Первое имя выбирал папа: хотел, чтобы оно было «как у герцогини». Дедушка король Георг V одобрил: «Берти обсуждал со мной имя девочки. Он назвал три имени: Елизавета, Александра и Мария. Имена все хорошие, я так ему и сказал». Правда в ранние годы ни одно из них не использовали. В семье принцессу называли уменьшительным именем «Лилибет».

Елизавете было почти десять, когда царственного дедушки не стало. На трон взошел ее дядя — король Эдуард. Правда его царствование не продлилось и года: подтвердив еще раз истину «что не могут короли жениться по любви» он добровольно отрекся от престола в пользу младшего брата. Неожиданно, юная принцесса становится наследницей номер один.

Вместе с родителями она переезжает в роскошный Букингемский дворец. Ей дают превосходное образование: принцесса изучает право, иностранные языки, религию и искусство. Занимается верховой ездой. Забегая вперед, скажем, что любовь к лошадям, собакам и охоте будущая королева пронесет через всю жизнь. Из всех пород — предпочитает уэльских корги. Правда в последние годы отказывается заводить себе новых питомцев: не хочет, чтобы они пережили любимую хозяйку и страдали.



Постер мультфильма, посвященного любимцам королевы

Но вернемся в ее детство, начиная с которого Лилибет выполняла обязанности принцессы, возложенные на нее семьей. Когда Елизавете было 13 лет, началась Вторая мировая война. И тогда она впервые выступила по радио с обращением к детям, пострадавшим от бомбежек. В 18 стала одним из пяти государственных советников, которые имеют право выполнять функции короля в случае его отсутствия. Также принцесса вступает женский отряд самообороны и проходит военную службу (первая из женщин королевской семьи): водит и ремонтирует санитарные автомобиля, дослужившись до звания лейтенанта.

В день своего совершеннолетия — в 21 год — выступила по радио с очень простым, но многообещающим заявлением:

«Я хочу сейчас сделать одно заявление. Очень простое. Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, будь она длинной или короткой, будет посвящена служению вам и той великой империи, к которой мы все принадлежим».

Так и вышло. Но до этого, 21-летняя Елизавета вышла замуж. Ее избранник — 26-летний Филиппа Маунтбеттен — офицер британского флота, участник Второй мировой войны и праправнук королевы Виктории. Они познакомились еще в 1934-м году, а пять лет спустя между ними завязались романтические отношения. Семья Филиппа была знатной, но очень бедной. Король-отец не был в восторге от выбора дочери, но она сумела найти нужные слова, для убеждения.

Влюбленные обвенчались в Вестминстерском аббатстве, и год спустя родился их первенец — Чарльз. Еще через два года Елизавета подарила любимому дочь Анну. Всего у пары — 4 детей. Принцы Эндрю и Эдвард появились на свет уже после того, как их мама взошла на трон. Королева нашла время, чтобы сходить в декрет.

Королевой она стала в 1952 году. Печальная новость о смерти любимого отца застала их с мужем в Кении, во время визита по странам Содружества. Там ее и провозгласили королевой Великобритании. А 2 июня 1953 года Елизавету короновали в Вестминстерском аббатстве. Впервые коронация британского монарха транслировалась по телевидению и собрала аудиторию в рекордные 27 миллионов человек.

За свое правление Елизавета наслушалась и критики, и восторженных отзывов. Однако, даже оппоненты никогда не могли упрекнуть королеву в том, что она относится к своим обязанностям спустя рукава.

Каждый вторник в шесть часов вечера она встречается для разговора и обмена мнениями с действующим премьер-министром: лично или по телефону. «Каждый, кто думает, что встречи — простая формальность или социальная условность, глубоко ошибается. На самом деле они проходят в спокойной деловой атмосфере, и Ее Величество всегда демонстрирует свою способность охватывать широкий круг проблем и свой большой опыт» — вспоминала экс-глава правительства Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер.

Ежедневно королева просматривает несколько десятков правительственных документов, возвращая их со своими пометками. И, при помощи своих ассистентов, отвечает на корреспонденцию (во дворец поступает до трех сотен писем каждый день).



Фото: Reuters

Также королева постоянно встречается с главами других государств и людьми, снискавшими призвание в разных сферах деятельности. В разные годы Елизавета II встречалась с четой Кеннеди и Чаушеску, Хрущевым и Бараком Обамой, Мерилин Монро и «The Beatles», астронавтами Армстронгом и Гагариным. Впервые за 450 лет в Великобританию состоялся визит Папы Римского: королева, как глава англиканской церкви, приняла у себя в гостях главу католиков Иоанна Павла II.

Королева строга в соблюдении дворцового этикета: не дает интервью, никогда не снимает перчатки, не позволяет касаться себя первой (только мужу), а когда президент России Владимир Путин опоздал на встречу с королевой на 12 минут, она в ответ приехала на его проводы с аналогичной задержкой. В то же время Елизавета позабыла и об этикете, и о собственной безопасности, когда в 1986 году плыла на своей яхте «Британия» в одну из подчиненных стран и узнала о начале гражданской войны в Йемене. Она немедленно изменила курс, чтобы эвакуировать к себе на борт столько людей, сколько возможно. И спасла тем самым свыше тысячи жизней.

Елизавета II — известный новатор. Она стала первым британским монархом, поздравившим подданных с Рождеством по телевидению. Первой в Великобритании сделала звонок по транкинговой связи и первой, среди глав государств, использовала электронную почту. А еще утвердила новый закон престолонаследования: согласно ему мужчины-наследники теряют приоритет над женщинами.



Фото: Reuters

Стиль Елизаветы II не перепутаешь ни с одним другим. Не только правления, но и в одежде: шляпка и пальто (платье) сочных оттенков, туфли на скромном каблуке (при росте в 152 см), перчатки и сумочка в тон. В ее коллекции 5000 головных уборов. Любимый цвет — сине-голубой. Декоративной косметикой королева пренебрегает, используя только губную помаду, которую наносит сама. Долгое время вес Елизаветы II неизменен и составляет 55 кг.

В молодости больше всего хлопот доставляла королеве ее обожаемая младшая сестра — принцесса Маргарет: та любила шумные вечеринки, провокационные выходки и романы с красивыми мужчинами.

Но оказалось, что все это были лишь цветочки: когда подросли 4 детей королевы и появилось огромное количество внуков, правнуков и новообретенных родственников. Самые большие стрессы королева переживает не управляя своей влиятельной державой, а успокаивая страсти, которые то и дело кипят в благородном семействе.

«Ужаснейшим годом», был, безусловно, 1992-ой, когда трое из ее детей развелись, а в Виндзорском замке случился страшный пожар. Особенно болезненным стал развод первенца Чарльза и «народной» принцессы Дианы, которому предшествовали несколько лет скандалов в СМИ. Почему-то именно королеву, а не изменщика принца винили в крахе этой семьи. Досталось Елизавете и за запоздалую реакцию на гибель леди Ди в автокатастрофе 5 лет спустя. Но так уже ли не любила свою экс-невестку свекровь королевских кровей, если не позволила своему любимому старшенькому устроить пышную свадьбу с разлучницей Камиллой Паркер-Боулз? Более того, она даже не упомянула ее имени в свадебном поздравлении. А вместо веселого застолья после скромной церемонии бракосочетания отправилась смотреть скачки по телевизору вместе с бывшим мужем новобрачной!



Фото: twitter/ClarenceHouse

Достается от королевы и с виду идеальной жене внука Уильяма — леди Кэтрин Кэмбриджской. Сначала Кейт получила выговор за то, что работала неполный день, когда в британской экономике рецессия. Потом ее журили за то, что она отказывалась исполнять монаршие обязанности во время токсикоза каждой из трех беременностей. А родители герцогини ни разу за долгие годы брака их дочери не получали приглашения на Рождество в Сандрингемском дворце.

Зато королева благосклонна к младшему внуку Гарри и его супруге-бунтарке Меган Маркл. Она позволила им отказаться от полномочий, уехать из Англии и жить частной жизнью меценатов и благотворителей, спокойно воспитывая маленького сына.



Фото: kensingtonroyal/twitter

Но к кому королева благоволит безоговорочно — так это к своим правнукам: только с ними она ведет себя как бабушка, а не как правящий монарх государства-лидера среди мировых держав.

Сегодня ей исполняется 94 года. Впервые за 68 лет ее правления в стране не будет масштабного празднования и салюта из-за эпидемии коронавируса. Здоровье подданных превыше всего. Будет обычный ужин в узком семейном кругу, и традиционный пост в социальных сетях. Где каждый может оставить свои поздравления. Букингемский дворец уверяет, что королева с удовольствием прочтет каждое.