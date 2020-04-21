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Средство дезинфицирующее «75 PRO» от ОАО «Чистый исток 1872»

21.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

На минувшей неделе, а точнее с 15 апреля, открытое акционерное общество «Чистый исток 1872» начало производство средства дезинфицирующего «75 PRO». Предназначено оно для гигиенической обработки рук, а также для дополнения к мытью рук с мылом, дезинфекции перчаток, надетых на руки, поверхностей на предприятиях различной специализации, гигиенической обработки рук при работе с наличностью, в быту – согласно инструкции по применению. 

Средство дезинфицирующее «75 PRO» от ОАО «Чистый исток 1872»

Выпускаемое «Чистым истоком 1872» средство дезинфицирующее «75 PRO» номинальным обьёмом 1 и 5 литров.

Как рассказал директор предприятия Николай Александрович Товпенец, благодаря слаженной работе районной власти, специалистов «Чистого истока 1872», в кратчайшие сроки разработавших и подготовивших необходимую документацию, удалось быстро в связи с пандемией коронавирусной инфекции наладить производство средства дезинфецирующего. С 15 апреля начали выпуск «75 PRO» для розлива в ёмкости номинальным объёмом 1 литр. На другой линии с 16 апреля организовали производство средства дезинфицирующего для розлива в ёмкости номинальным объёмом 5 литров. За смену общество выпускает до 7 500 литров (из них 1 500 разливаются в 1-литровые емкости).

Акционерное общество уже оказало спонсорскую помощь и поставило 1 000 литров «75 PRO» Витебскому областному центру гигиены и эпидемиологии, столько же Республиканскому центру организации медицинского реогирования. На очереди отгрузка 1 500 литров Витебскому УП «Фармация», отпускается «75 PRO» предприятиям и организациям по безналичному расчёту. Приобрели его «Коммунальник», Чашникиспецодежда, хлебозавод и другие. Заявки на закупку можно и сегодня представить в «Чистый исток 1872».

При приобретении и последующем использовании средства дезинфицирующего обязательно следует обратить внимание на меры предосторожности: при попадании его в глаза немедленно промыть их проточной водой в теченние 10-15 минут и обратиться к врачу-окулисту. При раздражении органов дыхания пострадавшего вывести на свежий воздух. При попадании в желудок выпить много воды, вызвать рвоту. При сильном отравлении – обеспечить вдыхание кислорода, при необходимости обратиться к врачу.

Михаил ДЕРЕВЯГО.

 

 

 
 
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На минувшей неделе, а точнее с 15 апреля, открытое акционерное общество «Чистый исток 1872» начало производство средства дезинфицирующего «75 PRO».
 
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