Средство дезинфицирующее «75 PRO» от ОАО «Чистый исток 1872»

Источник материала: Чырвоны прамень

На минувшей неделе, а точнее с 15 апреля, открытое акционерное общество «Чистый исток 1872» начало производство средства дезинфицирующего «75 PRO». Предназначено оно для гигиенической обработки рук, а также для дополнения к мытью рук с мылом, дезинфекции перчаток, надетых на руки, поверхностей на предприятиях различной специализации, гигиенической обработки рук при работе с наличностью, в быту – согласно инструкции по применению.





Как рассказал директор предприятия Николай Александрович Товпенец, благодаря слаженной работе районной власти, специалистов «Чистого истока 1872», в кратчайшие сроки разработавших и подготовивших необходимую документацию, удалось быстро в связи с пандемией коронавирусной инфекции наладить производство средства дезинфецирующего. С 15 апреля начали выпуск «75 PRO» для розлива в ёмкости номинальным объёмом 1 литр. На другой линии с 16 апреля организовали производство средства дезинфицирующего для розлива в ёмкости номинальным объёмом 5 литров. За смену общество выпускает до 7 500 литров (из них 1 500 разливаются в 1-литровые емкости).

Акционерное общество уже оказало спонсорскую помощь и поставило 1 000 литров «75 PRO» Витебскому областному центру гигиены и эпидемиологии, столько же Республиканскому центру организации медицинского реогирования. На очереди отгрузка 1 500 литров Витебскому УП «Фармация», отпускается «75 PRO» предприятиям и организациям по безналичному расчёту. Приобрели его «Коммунальник», Чашникиспецодежда, хлебозавод и другие. Заявки на закупку можно и сегодня представить в «Чистый исток 1872».

При приобретении и последующем использовании средства дезинфицирующего обязательно следует обратить внимание на меры предосторожности: при попадании его в глаза немедленно промыть их проточной водой в теченние 10-15 минут и обратиться к врачу-окулисту. При раздражении органов дыхания пострадавшего вывести на свежий воздух. При попадании в желудок выпить много воды, вызвать рвоту. При сильном отравлении – обеспечить вдыхание кислорода, при необходимости обратиться к врачу.

Михаил ДЕРЕВЯГО.