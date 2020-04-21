ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Антон Смольский: две недели были в санатории — в целях карантинной безопасности. Федерация оплатила проживание и питание

21.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский биатлонист Антон Смольский в интервью "Прессбол" рассказал об отпуске и учебе в БНТУ.



Mlyn.by

- Мы две недели после возвращения в Беларусь были в санатории почти полной командой — в целях карантинной безопасности. Федерация оплатила проживание и питание. И вот буквально сегодня (разговор состоялся в субботу. — "ПБ".) срок истек, все разъехались по домам. А первый межсезонный сбор в Раубичах начнется 4 мая.

Что касается отдыха, то для меня отпуск дома, а не за границей, был обычным делом и в прежние годы, когда не было никакого коронавируса. Я же студент БНТУ. Заочное отделение, автотракторный факультет, специальность — "организация дорожного движения". Чтобы закрыть все вопросы по учебе, провожу время дома.

Изначально поступил на дневное отделение на спортивно-технический факультет, но со временем понял, что учиться там не смогу. Окончив два курса, пошел на "заочку". Нравятся автомобили, вообще вся техника. И ни о чем не жалею. Предметы интересные.

- К "хвостам" в вузе относятся с пониманием или в учебе вообще нет проблем?

- Конечно, не без трудностей. Как-то практически месяц не мог сдать курсовую работу. Но в конечном счете успел. Один предмет с трудом давался — "экономика
автомобильного транспорта". И правильно поступил преподаватель, не делая поблажек и веря до последнего, что я выучу все и сдам. Так и получилось. В общем, серьезных проблем нет, но, когда ленишься, они неизбежно возникают.

- Кажется, человек, где только ни побывавший, заскучает за месяц в Копыльском районе. Чем там занимаешься?

- Чуть-чуть поддерживаю форму, помогаю маме по дому. Наколоть дров, покосить траву, что-то построить. Пусть и минимальная, но физическая нагрузка. У нас свой участок, поэтому работа найдется каждый день. Стараюсь видеться с родными и близкими. А развлечения мне не нужны. Для меня самое важное — хорошо поесть, отдохнуть и потренироваться.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский биатлонист Антон Смольский в интервью "Прессбол" рассказал об отпуске и учебе в БНТУ.
 
Новости дня
Новости
 
Профсоюзы Брестской области перечислили на борьбу с COVID-19 около Br300 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика