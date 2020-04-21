Антон Смольский: две недели были в санатории — в целях карантинной безопасности. Федерация оплатила проживание и питание









Mlyn.by





- Мы две недели после возвращения в Беларусь были в санатории почти полной командой — в целях карантинной безопасности. Федерация оплатила проживание и питание. И вот буквально сегодня (разговор состоялся в субботу. — "ПБ".) срок истек, все разъехались по домам. А первый межсезонный сбор в Раубичах начнется 4 мая.





Что касается отдыха, то для меня отпуск дома, а не за границей, был обычным делом и в прежние годы, когда не было никакого коронавируса. Я же студент БНТУ. Заочное отделение, автотракторный факультет, специальность — "организация дорожного движения". Чтобы закрыть все вопросы по учебе, провожу время дома.





Изначально поступил на дневное отделение на спортивно-технический факультет, но со временем понял, что учиться там не смогу. Окончив два курса, пошел на "заочку". Нравятся автомобили, вообще вся техника. И ни о чем не жалею. Предметы интересные.





- К "хвостам" в вузе относятся с пониманием или в учебе вообще нет проблем?





- Конечно, не без трудностей. Как-то практически месяц не мог сдать курсовую работу. Но в конечном счете успел. Один предмет с трудом давался — "экономика

автомобильного транспорта". И правильно поступил преподаватель, не делая поблажек и веря до последнего, что я выучу все и сдам. Так и получилось. В общем, серьезных проблем нет, но, когда ленишься, они неизбежно возникают.





- Кажется, человек, где только ни побывавший, заскучает за месяц в Копыльском районе. Чем там занимаешься?





- Чуть-чуть поддерживаю форму, помогаю маме по дому. Наколоть дров, покосить траву, что-то построить. Пусть и минимальная, но физическая нагрузка. У нас свой участок, поэтому работа найдется каждый день. Стараюсь видеться с родными и близкими. А развлечения мне не нужны. Для меня самое важное — хорошо поесть, отдохнуть и потренироваться.



