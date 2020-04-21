ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса

21.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Резолюция была принята в ходе процедуры без голосования во время виртуального обсуждения. В документе, в частности, говорится, что Генеральная ассамблея призывает «все государства – члены ООН, а также другие задействованные стороны незамедлительно принять меры, чтобы в рамках их законодательств предотвратить возможные спекуляции и ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19».

В минувший понедельник председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде учредил две новые должности его сопредседателей по вопросам, касающимся коронавируса. Ими стали постоянные представители Афганистана и Хорватии.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все 193 страны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от...
 
Новости дня
Новости
 
В Зельве - первый официально подтвержденный случай коронавируса. Что планируют делать в регионе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика