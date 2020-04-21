Перенос на май, онлайн или как обычно. Как в вузах проходит распределение и есть ли отток заявок

Источник материала: Tut.by

Ситуация с коронавирусом устроила настоящий стресс-тест для всей системы образования. Лишь 30−40% школьников вернулись в школы, университеты стали постепенно переходить на дистанционное обучение. Что будет с ЦТ и вступительной кампанией, отвечать на этот вопрос пока никто не берется: еще есть время. А прямо сейчас во многих вузах идет распределение выпускников. Как оно проходит и есть ли отток заявок на специалистов из-за ситуации с коронавирусом?



Иллюстративный снимок. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Белорусском национальном техническом университете распределение проходит прямо сейчас и будет длиться до конца апреля. Переносить его или переводить в онлайн БНТУ не планирует. Процесс проходит почти в обычном режиме, но со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, рассказывает первый проректор Георгий Вершина.

По словам Георгия Вершины, каждый факультет проводит процедуру по-разному. Это зависит от количества выпускников, которых нужно распределить. Главное правило — избегать массового скопления людей, а потому факультеты определяют интервал для каждой группы и просят студентов приходить по-одному.

Комиссия, рассказывает первый проректор, сидит на расстоянии минимум полутора метров друг от друга. В остальном процедура проходит, как обычно. Только с одним отличием.

Если и студент, и комиссия согласны с первым рабочим местом, которое было определено еще на предварительном распределении, то на окончательное можно не приходить, главное — заранее уведомить об этом деканат, рассказывает Георгий Вершина.

— А не было оттока заявок от работодателей из-за ситуации с коронавирусом?

— Нет. Заявок много, наших студентов всех заберут, — говорит Георгий Александрович.



Иллюстративный снимок. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В медицинских вузах Беларуси — в Минске, Гродно и Гомеле — окончательное распределение должно было пройти 18-го, 25-го и 31-го марта. Однако его заранее перенесли — приказом министра здравоохранения от 16 марта.

— Учитывая, что это довольно массовое мероприятие, мы планируем перенести его на май, — рассказывал 25 марта во время онлайн-стрима министр здравоохранения Владимир Караник.

Министр заверил, что никто из студентов-медиков не останется без первого места работы, его предложат каждому.

Решение, когда пройдет распределение и в какой форме, еще не принято, рассказал TUT.BY первый проректор Гродненского государственного медицинского университета Виталий Воробьев.

А вот в другом гродненском вузе — ГрГУ имени Янки Купалы — распределение проходит в онлайн-режиме, сообщает официальный сайт университета. Таким образом свое первое место работы получат около 950 студентов и магистрантов.

Распределяют студентов по видеосвязи при помощи платформы Webex.

— Сама процедура распределения практически не отличается от традиционного формата, — объясняет проректор по учебной работе Геннадий Гачко. — Каждому из выпускников мы предлагаем направление на первое рабочее место в соответствии с полученной им за время обучения в университете квалификацией либо удовлетворяем так называемую именную заявку от работодателя, поступившую на конкретного выпускника. Отличие заключается лишь в том, что направление на распределение не передается сразу в руки: все документы выпускники получат позже.



Иллюстративный снимок. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По словам проректора, в этом году Гродненский государственный университет имени Янки Купалы имеет заявки на всех студентов-бюджетников, которые подлежат распределению. Студенты-платники — при желании — тоже могут получить направление на первое место работы.

В самом крупном университете страны — БГУ — распределение проходит в разных форматах. Это зависит от решения самого факультета, объясняет начальник пресс-службы Елена Марцулевич.

— Есть ряд подразделений, которые остановились на онлайн-режиме, используя электронные средства коммуникации. Комиссия работает в аудитории и общается со студентом через конференц-связь BigBlueButton. Этот ресурс интегрирован в Образовательный портал БГУ, что позволяет оперативно идентифицировать обучающегося.

Распределение в аудиториях факультетов проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий, рассказывает Елена Марцулевич.

— Процесс организован таким образом, чтобы избежать скопления студентов, минимизировать их пересечение и прямые контакты. Для этого на факультетах под каждого студента выделено конкретное время, между кандидатом и комиссией соблюдается расстояние не менее трех метров, предоставляются дезинфицирующие средства и перчатки.

На сегодня распределение уже прошло на шести факультетах, планируется, что в дальнейшем оно будет проходить по утвержденному графику до 30 апреля. Всего в этом году в университете распределят свыше 4000 выпускников. По данным пресс-службы, ситуации, когда работодатели отзывали бы ранее поданные заявки на выпускников, в вузе не наблюдается.

Если вы хотите рассказать о том, как проходит ваше распределение, есть ли сложности с поиском первого места работы или, наоборот, все проходит гладко, напишите на lubov. kasperovich@tutby.com.