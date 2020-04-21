«Все хотят укусить Беларусь» — Александр Лукашенко прокомментировал критику подходов к борьбе с коронавирусом

Источник материала: Полымя





Беларусь оказалась лучше готова к борьбе с коронавирусом благодаря сохранению необходимых структур в системе здравоохранения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения в Бобруйске предприятия «Славянка», передает корреспондент БЕЛТА.

«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь — они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В то же время Президент обратил внимание: из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета. «Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России (как будто больше не о чем говорить, все стали великие): вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот, что я имел в виду», — сказал глава государства.

В этой связи он потребовал ни в коем случае не переставать лечить другие заболевания и продолжать плановые медосмотры граждан, ведь иначе можно не заметить у пациента наличие серьезной болезни.

Александр Лукашенко начал поездку в Бобруйск с положения дел в сельском хозяйстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Бобруйск обратил внимание на необходимость соблюдения сроков посевной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

Прибыв в город, глава государства прежде всего поинтересовался у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как проходит в регионе посевная кампания. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи. «Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — сказал Александр Лукашенко.

Также он спросил, как идет сев других культур, есть ли у предприятий вопросы с наличием топлива и удобрений. Леонид Заяц отметил, что существенных проблем нет. «Вовремя все посеем», — заявил он.

«Обратите внимание (это всех касается) — дефицит влаги. В некоторые низкие места мы не можем влезть, даже в Гомельской области. Надо сейчас поставить технику, чтобы распахать этот дерн», — добавил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: в течение месяца мировая экономика заработает, в том числе и у наших соседей

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая сегодня в Бобруйске предприятие «Славянка», выразил уверенность, что в течение месяца мировая экономика вернется к работе, передает корреспондент БЕЛТА.

«Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают», — убежден Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: Европа подставит плечо Беларуси, деньги пойдут на модернизацию здравоохранения

Международные структуры окажут Беларуси финансовую помощь, деньги будут направлены на модернизацию системы здравоохранения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения в Бобруйске предприятия «Славянка», передает корреспондент БЕЛТА.

«Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды — именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поручил правительству, чтобы вся международная помощь — от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития — была направлена на модернизацию системы здравоохранения. «И самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили — вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы «оптимизировались», как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе», — убежден Президент.

Источник: БелТА