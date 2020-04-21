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Донор плазмы для больных с COVID-19: «Моя плазма пойдет людям, которые лежат на ИВЛ»
21.04.2020 11:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Для лечения больных с коронавирусом, в Беларуси ищут доноров плазмы. Стать ими могут только те, кто уже переболел COVID-19. В числе таких оказался и Андрей Антонов. 4 апреля его выписали из больницы, а 17-го он отправился в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. «Когда мне предложили стать донором, — я сразу согласился. — Зачем отказываться, если людям нужна помощь».
Андрею — 24 года. Он живет в Минске, работает в IT. В начале весны они с друзьями «гоняли» на концерт в Берлин. На третий день после поездки у молодого человека поднялась небольшая температура. К вечеру состояние улучшилось, но Андрей все же обратился к врачу. Ему сделали тест на коронавирус. Результат был положительным.
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Искать доноров, чтобы помочь больным с коронавирусом, в Беларуси,
— Моя плазма пойдет людям, которые лежат на ИВЛ (по данным на 20 апреля, это
«Нужно, чтобы после того, как ты переболел ковид, прошло 15 дней»
На то, чтобы сдать плазму, Андрею понадобилось примерно полчаса.
— Перед тем, как идти на процедуру, я заполнил анкету на пару десятков вопросов. Первый, например, был про то, есть ли у меня СПИД, болел ли я гепатитом, — перечисляет молодой человек. — У всех вопросов лишь два варианта ответов — «да» или «нет». Позже заведующая РНПЦ меня послушала, измерила температуру, посмотрела горло, вес, рост.
Андрей сдал 600 миллилитров плазмы. Во время процедуры и после никакого дискомфорта не чувствовал. «Просто, — шутит, — сдал и поехал домой».
— Перед процедурой и после мне предложили выпить чаю с печеньками. Еще и гематогена с собой дали, — улыбается молодой человек. — Я был приятно удивлен, что сдавать плазму можно было как на возмездной, так и на безвозмездной основе. После больничного и отпуска у меня возникли некоторые финансовые вопросы, поэтому я выбрал «на возмездной». За 600 миллилитров мне заплатили 151 рубль.
— Есть какие-то требования к донорам, которые хотят помочь больным с COVID-19?
— Нужно, чтобы после того, как ты переболел, прошло 15 дней (В РНПЦ человека проверяют на наличие в его плазме антител. Если они есть, он может стать донором для больных с COVID-19). -. Это необходимо, чтобы организм восстановился, — поясняет ситуацию собеседник. — Думаю, важно, чтобы у тебя не было хронических заболеваний.
Кроме этого, есть стандартные требования для всех доноров крови, ее компонентов. Это, например, возраст — 18−60 лет, вес не менее 50 кг.
— Как-то особо готовиться к процедуре нужды не было, — говорит Андрей. — Общие правила: не употреблять алкоголь, за 6−7 часов до всего, нельзя есть жирное, за час-два не рекомендуется курить.
Недели через две Андрею снова можно будет сдавать плазму. Скорее всего молодой человек поедет в РНПЦ еще раз.
— Не всем звонят и предлагают быть донорами, но тем, кого набирают, я бы посоветовал соглашаться, — рассуждает собеседник. — Понимаю, кто-то боится таких процедур, но то, что ты можешь помочь человеку, вселяет гордость. Ради этого можно немного и побояться. И ты будешь осознавать, что помог человеку выжить.
Кстати, по данным телеграм-канала Минздрава, первые 15 человек, которые
— От лечения плазмой мы не ждем быстрого эффекта. Дозировка и продолжительность курса определяется индивидуально, — уточняют в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. — Это может быть от одного до четырех и более переливаний.
При этом плазма должна быть одногруппной, то есть у пациента и донора должна быть одна группа крови по системе AB0. В экстренных случаях при отсутствии одногруппной плазмы, допускается переливание плазмы IV группы крови пациенту любой группы. Донор плазмы IV группы считается универсальным.
Минздрав обращается ко всем выздоровевшим с призывом стать донором и помочь врачам спасти тех, кто тяжелее переносит это заболевание.
Куда обращаться тем, кто переболел и хочет стать донором плазмы?
РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
директор РНПЦ Карпенко Федор Николаевич +375 17 289−01−06;
замдиректора РНПЦ Гущина Лариса Михайловна +375−17−289−86−56;
врач-трансфузиолог (заведующий) отделения заготовки крови, ее компонентов в выездных условиях Свиркий Антон Олегович +375 17 289−87−41;
врач-траснфузиолог (заведующий) отделения комплектования доноров крови, ее компонентов с Единым донорским центром Клестова Татьяна Викторовна +375 17 289- 88−42.
Телефоны Единого донорского центра:
+375 29 362−82−93, +375 17 289−84−84, +375 17 289−86−43, +375 17 289−01−08.
Главный врач УЗ «Витебская областная станция переливания крови» Плиш Владимир Иосифович:
+375 212 24-03-90, +375 212 24-03-81.
Отметим, что в ближайшие дни забор иммунной плазмы начнут проводить также в центре трансфузиологии Минска на базе 6-й городской клинической больницы, во всех областных центрах трансфузиологии.
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Для лечения больных с коронавирусом, в Беларуси ищут доноров плазмы. Стать ими могут только те, кто уже переболел COVID-19. В числе таких оказался и Андрей Антонов. 4...
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