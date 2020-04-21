Донор плазмы для больных с COVID-19: «Моя плазма пойдет людям, которые лежат на ИВЛ»

Источник материала: Tut.by

Для лечения больных с коронавирусом, в Беларуси ищут доноров плазмы. Стать ими могут только те, кто уже переболел COVID-19. В числе таких оказался и Андрей Антонов. 4 апреля его выписали из больницы, а 17-го он отправился в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. «Когда мне предложили стать донором, — я сразу согласился. — Зачем отказываться, если людям нужна помощь».



Фото: предоставлено Андреем Антоновым

Андрею — 24 года. Он живет в Минске, работает в IT. В начале весны они с друзьями «гоняли» на концерт в Берлин. На третий день после поездки у молодого человека поднялась небольшая температура. К вечеру состояние улучшилось, но Андрей все же обратился к врачу. Ему сделали тест на коронавирус. Результат был положительным.

— Болезнь проходила бессимптомно, на 19-й или 20 день меня выписали, — вспоминает собеседник. — На прошлой неделе мне позвонили из РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Предложили быть донором плазмы для больных с COVID-19. Я согласился. Плазма ведь восстанавливается, да и таких процедур я не боюсь.

Искать доноров, чтобы помочь больным с коронавирусом, в Беларуси, начали больше недели назад. Андрей оказался донором номер пять. На сайте РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий сказано : в плазме крови тех, кто перенес «ковид», могут содержаться антитела против вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. Эти антитела — один из способов, с помощью которого иммунная система человека боролась с вирусом. Плазма выздоровевшего пациента обеспечивает в организме больного пассивный рост иммунитета и может ускорить процесс выздоровления.

— Моя плазма пойдет людям, которые лежат на ИВЛ (по данным на 20 апреля, это 92 человека . — Прим. TUT.BY), — говорит Андрей. — Их организм либо не вырабатывает антитела, которые борются с вирусом, либо вырабатывает, но их недостаточно.

«Нужно, чтобы после того, как ты переболел ковид, прошло 15 дней»

На то, чтобы сдать плазму, Андрею понадобилось примерно полчаса.

— Перед тем, как идти на процедуру, я заполнил анкету на пару десятков вопросов. Первый, например, был про то, есть ли у меня СПИД, болел ли я гепатитом, — перечисляет молодой человек. — У всех вопросов лишь два варианта ответов — «да» или «нет». Позже заведующая РНПЦ меня послушала, измерила температуру, посмотрела горло, вес, рост.

Андрей сдал 600 миллилитров плазмы. Во время процедуры и после никакого дискомфорта не чувствовал. «Просто, — шутит, — сдал и поехал домой».

— Перед процедурой и после мне предложили выпить чаю с печеньками. Еще и гематогена с собой дали, — улыбается молодой человек. — Я был приятно удивлен, что сдавать плазму можно было как на возмездной, так и на безвозмездной основе. После больничного и отпуска у меня возникли некоторые финансовые вопросы, поэтому я выбрал «на возмездной». За 600 миллилитров мне заплатили 151 рубль.

— Есть какие-то требования к донорам, которые хотят помочь больным с COVID-19?

— Нужно, чтобы после того, как ты переболел, прошло 15 дней (В РНПЦ человека проверяют на наличие в его плазме антител. Если они есть, он может стать донором для больных с COVID-19). -. Это необходимо, чтобы организм восстановился, — поясняет ситуацию собеседник. — Думаю, важно, чтобы у тебя не было хронических заболеваний.

Кроме этого, есть стандартные требования для всех доноров крови, ее компонентов. Это, например, возраст — 18−60 лет, вес не менее 50 кг.

— Как-то особо готовиться к процедуре нужды не было, — говорит Андрей. — Общие правила: не употреблять алкоголь, за 6−7 часов до всего, нельзя есть жирное, за час-два не рекомендуется курить.

Недели через две Андрею снова можно будет сдавать плазму. Скорее всего молодой человек поедет в РНПЦ еще раз.

— Не всем звонят и предлагают быть донорами, но тем, кого набирают, я бы посоветовал соглашаться, — рассуждает собеседник. — Понимаю, кто-то боится таких процедур, но то, что ты можешь помочь человеку, вселяет гордость. Ради этого можно немного и побояться. И ты будешь осознавать, что помог человеку выжить.

Кстати, по данным телеграм-канала Минздрава, первые 15 человек, которые переболели COVID-19, уже стали донорами плазмы. Шесть из них в Минске, остальные — в Витебске.

— От лечения плазмой мы не ждем быстрого эффекта. Дозировка и продолжительность курса определяется индивидуально, — уточняют в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. — Это может быть от одного до четырех и более переливаний.

При этом плазма должна быть одногруппной, то есть у пациента и донора должна быть одна группа крови по системе AB0. В экстренных случаях при отсутствии одногруппной плазмы, допускается переливание плазмы IV группы крови пациенту любой группы. Донор плазмы IV группы считается универсальным.

Минздрав обращается ко всем выздоровевшим с призывом стать донором и помочь врачам спасти тех, кто тяжелее переносит это заболевание.

Куда обращаться тем, кто переболел и хочет стать донором плазмы?

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

директор РНПЦ Карпенко Федор Николаевич +375 17 289−01−06;

замдиректора РНПЦ Гущина Лариса Михайловна +375−17−289−86−56;

врач-трансфузиолог (заведующий) отделения заготовки крови, ее компонентов в выездных условиях Свиркий Антон Олегович +375 17 289−87−41;

врач-траснфузиолог (заведующий) отделения комплектования доноров крови, ее компонентов с Единым донорским центром Клестова Татьяна Викторовна +375 17 289- 88−42.

Телефоны Единого донорского центра:

+375 29 362−82−93, +375 17 289−84−84, +375 17 289−86−43, +375 17 289−01−08.

Главный врач УЗ «Витебская областная станция переливания крови» Плиш Владимир Иосифович:

+375 212 24-03-90, +375 212 24-03-81.

Отметим, что в ближайшие дни забор иммунной плазмы начнут проводить также в центре трансфузиологии Минска на базе 6-й городской клинической больницы, во всех областных центрах трансфузиологии.