Главный государственный санитарный врач района настоятельно рекомендует глусчанам ограничить свои передвижения и контакты

Источник материала: Радзiма

Главный государственный санитарный врач района Роман Пускин настоятельно рекомендует глусчанам ограничить свои передвижения и контакты. «С дома — на работу, с работы — домой, в магазин ходить в крайнем случае, на рынок не ходить вообще. Именно по такой схеме лучше всего сейчас действовать, — советует он. — Нужно жестко ограничить контакты с пожилыми родственниками, знакомыми, соседями».

Особенно актуально это накануне православной Радоницы, когда люди традиционно встречаются на кладбищах, посещают храмы и службы. Санитарный врач призывает отложить все поездки и встречи. Также необходимо отложить семейные торжества и праздники. На похоронах должно присутствовать минимальное количество людей, причем важно соблюдать дистанцию, быть в масках и перчатках. Все эти меры крайне важны для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.