ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главный государственный санитарный врач района настоятельно рекомендует глусчанам ограничить свои передвижения и контакты

21.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Главный государственный санитарный врач района Роман Пускин настоятельно рекомендует глусчанам ограничить свои передвижения и контакты. «С дома — на работу, с работы — домой, в магазин ходить в крайнем случае, на рынок не ходить вообще. Именно по такой схеме лучше всего сейчас действовать, — советует он. — Нужно жестко ограничить контакты с пожилыми родственниками, знакомыми, соседями».

Особенно актуально это накануне православной Радоницы, когда люди традиционно встречаются на кладбищах, посещают храмы и службы. Санитарный врач призывает отложить все поездки и встречи. Также необходимо отложить семейные торжества и праздники. На похоронах должно присутствовать минимальное количество людей, причем важно соблюдать дистанцию, быть в масках и перчатках. Все эти меры крайне важны для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный государственный санитарный врач района Роман Пускин настоятельно рекомендует глусчанам ограничить свои передвижения и контакты. «С дома — на работу, с...
 
Новости дня
Новости
 
У хоккеиста команды президента подтвердился COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика