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Страны G20 готовы сотрудничать, чтобы обеспечить продуктами питания каждого

22.04.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Страны «Большой двадцатки» пообещали тесно сотрудничать, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Страны G20 готовы сотрудничать, чтобы обеспечить продуктами питания каждого

В совместном заявлении министров сельского хозяйства говорится о том, что государства сделают всё необходимое, чтобы продукты питания в необходимом количестве были доступны каждому, особенно самым бедным и уязвимым слоям населения. В условиях жёсткого карантина и закрытых границ, важно, чтобы не создавались препятствия для торговли и поставок продовольствия.

ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение

Страны G20 готовы сотрудничать, чтобы обеспечить продуктами питания каждого

По данным ООН, если не принять экстренные меры, из-за вспышки COVID-19 человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба. Острую нехватку продовольствия могут испытать 265 миллионов человек.

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Новости мира. Страны «Большой двадцатки» пообещали тесно сотрудничать, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в условиях пандемии, сообщили в...
 
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