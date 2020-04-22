Еще одна смерть от коронавируса: умер сотрудник А1 - не помогла и удаленка









Свободы подтвердил начальник отдела корпоративных коммуникаций Николай Бределев. Информацию корреспондентуподтвердил начальник отдела корпоративных коммуникаций





"Последние несколько дней он находился в больнице с подтвержденным результатом тестирования на COVID-19, до момента выхода на больничный и госпитализации работал дистанционно в соответствии с внутренним регламентом кампании в период эпидемии.





На протяжении более 18 лет наш коллега был частью команды А1 и внес существенный вклад в строительство и развитие одной из лучших сетей мобильной связи в стране. Для всех нас это большая потеря.





От имени руководства А1 выражаем глубокое соболезнование родным и близким Владимира Михайловича. Компания окажет его семье всю необходимую материальную помощь и поддержку», — сказал Николай Бределев.