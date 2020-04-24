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«Хоть из "чумных бараков" пока не выдергивают». Медики в стране тоже должны скинуться или выйти на субботник

24.04.2020 13:12 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 25 апреля, несмотря на пандемию коронавируса, пройдет республиканский субботник. Александр Лукашенко заявил, что сейчас нет оснований для его переноса или отмены. Городские субботники будут во всех регионах страны, в них в том числе должны участвовать и медработники. Некоторые из них — например, из Витебска, — сообщили TUT.BY, что им нужно либо «скинуться» деньгами, либо взять лопату и грабли и выйти убирать двор своего учреждения. Местные власти и администрации больниц же утверждают, что «это чисто добровольное дело».


Фото: Антон Быстров

Пожертвование на субботник зависит от должности медработника. Врачи в среднем должны сдать от 5 до 8 рублей, медсестры и лаборанты — от 3 до 5 рублей, санитарки — в основном по рублю. Такие, например, цифры озвучили TUT.BY работники нескольких витебских больниц и поликлиник.

Есть и второй вариант участия в субботнике — традиционный: взять в руки метлу, грабли — и пойти убирать территорию медучреждения. В основном, это коснется 25 апреля санитарок и младший медперсонал.

— Хотя бы врачей из «чумных бараков» с тяжелыми пациентами, к счастью, пока не додумались выдергивать. Но младший медперсонал вполне выдернут. А сейчас на счету каждый медработник, в том числе и сестрички, и санитарки. Они тоже перегружены работой и должны быть всегда на подхвате. И их могли бы хотя бы в этом году освободить от уборки территории и посадки клумб. Для этого в городе есть ЖКХ и «Зеленхоз», — считает один из врачей областной больницы.

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Витебского горисполкома Татьяна Игнаткова пояснила TUT.BY:

— Работники могут привести в порядок либо территории своих предприятий, либо помочь в благоустройстве города. Однако в городском субботнике все участвуют исключительно добровольно. При этом из зарплаты людей за 25 апреля удержат такую сумму, которую определил сам коллектив. Конкретные суммы им не навязывали. Но опять же, эти взносы — чисто добровольное дело. Никто никого насильно не заставляет принимать участие в субботнике, перечислять на него средства.

Деньги, которые собирают с работников предприятий и организаций Витебска, перечислят на счет горисполкома, сообщает сайт городской администрации.

По словам Татьяны Игнатковой, сами работники горисполкома во главе с мэром Вадимом Зарянкиным 25 апреля будут трудиться на благоустройстве парка «Славянский» в Билево. Работники облисполкома вместе с губернатором Николаем Шерстневым помогут благоустроить территорию СШ № 47, которую планируют сдать в Билево в этом году.

Врачи и медсестры, которые работают в Вороновской центральной больнице и местной поликлинике, тоже говорят о том, что их заставляют вместо исполнения своих непосредственных обязанностей выходить в субботу, 25 апреля, на субботник и заниматься уборкой территории.

—  Мы не хотим сейчас, в такой сложный эпидемиологический период, собираться большим количеством людей. Но сегодня на планерке нам сказали, что выйти придется. Пригрозили, что в случае неявки с нас высчитают из зарплаты. Раньше было так: мы перечисляли какую-то сумму в общий фонд субботника и все. Мы сегодня не против такого варианта, но — не собираться толпой, — рассказали TUT.BY сотрудники Вороновской больницы на условиях анонимности.

В администрации больницы, однако, заверяют, что весь медперсонал в субботу останется на своих рабочих местах и никто никого выходить на уборку не заставляет.

 — У нас никто не жалуется, — добавили в администрации медицинского учреждения.

Напомним, средства, заработанные на республиканском субботнике, поделят поровну — но пойдут они не на здравоохранение. 50% уйдет в Мингорисполком и облисполкомы: эти деньги потратят на подготовку к лету детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Другую половину отдадут на создание единого музейного квартала Национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе.

Напомним, в ВОЗ, комментируя проведение субботника в Беларуси, напомнили о необходимости учитывать все риски при проведении массовых мероприятий.

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Теги: Витебск
 
 
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Городские субботники будут во всех регионах страны, в них в том числе должны участвовать и медработники. Некоторые из них - например, из Витебска, - сообщили TUT.BY, что...
 
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