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В Беларуси 8773 человек с коронавирусом с начала вспышки. Прирост 751 человек за сутки

24.04.2020 16:23 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 8773 человек с коронавирусом с начала вспышки. Прирост — 751 человек за сутки. Это рекордное число за все время. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время брифинга. Выздоровели 1120 пациентов, на ИВЛ и под тщательным наблюдением медиков 114 человек, 63 человека умерли.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сейчас в круглосуточном режиме работают более 30 лабораторий во всех областях.
Всего выполнено более 130 тысяч тестов, за последние сутки — 8281 тест.

По словам Елены Богдан, по распространенности тестирования на миллион населения мы опережаем Польшу, Южную Корею, Нидерланды, Украину и находимся практически на уровне развитых европейских стран и США, занимаем второе-третье место в СНГ.

Заместитель министра здравоохранения привела пример: при численности населения Польши почти 38 миллионов выполнено около 250 тысяч тестов, что составляет 6,6 на миллион населения. В Беларуси при численности 9,5 миллионов — более 130 тестов или 13,7 на миллион населения.

Елена Богдан сообщила, что иммунную плазму сдали уже 25 человек, переболевших COVID-19, ее перелили уже восьми пациентам.

В Беларуси вирус уже передается от человека к человеку внутри страны. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.

В нашей стране 25 апреля пройдет субботник. Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что сейчас нет оснований для переноса или отмены субботника. Тем временем в ВОЗ напомнили Беларуси о необходимости учитывать все риски при проведении массовых мероприятий.

Ранее на сайте Всемирной организации здравоохранения появился список рекомендаций Беларуси по итогам миссии независимых экспертов, которые оценивали, как в нашей стране борются с коронавирусом. ВОЗ снова рекомендует отложить все массовые мероприятия — и спортивные, и религиозные, и культурные, а также найти возможности для дистанционного обучения в школах и университетах.

Минздрав призывает людей на большие выходные остаться дома. Человек не знает, инфицирован он или нет, отметила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики ведомства Инна Карабан, и вместе с тем многие собираются на большие выходные ехать к родителям. Минздрав рекомендует этого не делать, не посещать другие регионы, места массового скопления людей, кладбища. «На сегодня это наша самая большая просьба, чтобы в последующем, через неделю-другую, не получить роста заболеваемости», — сказала специалист.

Православная церковь обратилась к прихожанам с просьбой не посещать на Радуницу кладбища.

 
 
 

 
 
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