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В Беларуси 8773 человек с коронавирусом с начала вспышки. Прирост 751 человек за сутки
24.04.2020 16:23 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 8773 человек с коронавирусом с начала вспышки. Прирост — 751 человек за сутки. Это рекордное число за все время. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время брифинга. Выздоровели 1120 пациентов, на ИВЛ и под тщательным наблюдением медиков 114 человек, 63 человека умерли.
Сейчас в круглосуточном режиме работают более 30 лабораторий во всех областях.
По словам Елены Богдан, по распространенности тестирования на миллион населения мы опережаем Польшу, Южную Корею, Нидерланды, Украину и находимся практически на уровне развитых европейских стран и США, занимаем второе-третье место в СНГ.
Заместитель министра здравоохранения привела пример: при численности населения Польши почти 38 миллионов выполнено около 250 тысяч тестов, что составляет 6,6 на миллион населения. В Беларуси при численности 9,5 миллионов — более 130 тестов или 13,7 на миллион населения.
Елена Богдан сообщила, что иммунную плазму сдали уже 25 человек, переболевших COVID-19, ее перелили уже восьми пациентам.
В Беларуси вирус уже передается от человека к человеку внутри страны. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.
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