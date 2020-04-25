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Стационары и поликлиники в большие выходные будут работать
25.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
При возникновении первых признаков заболевания замминистра настоятельно попросила обращаться в лечебные учреждения, чтобы не упустить время.
В связи с эпидемиологической ситуацией существенно изменились условия работы поликлиник. Созданы специальные бригады, которые в обязательном порядке оснащены средствами индивидуальной защиты. В определенные дни они выезжают к пациентам на дом. Бригады оснащены пульсоксиметрами. Планируется, что в будущем они будут оснащены экспресс-тестами для контроля излеченности и выздоровления пациентов.
В настоящее время пациенты с бессимптомными и легкими формами коронавируса лечатся на дому. Принимая такое решение, медики оценивают риски утяжеления заболевания и возможности к самоизоляции.
Наиболее тяжелые пациенты переводятся в медучреждения областного уровня и Минска. На сегодня под особым контролем медиков 114 человек, включая тех, кто находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Проведены консилиумы. Организовано круглосуточное консультирование по телемедицинской конференц-связи.
Кроме того, на постоянной основе в регионы выезжают инфекционисты, реаниматологи, эпидемиологи как для консультации пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания, так и для методической помощи.
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