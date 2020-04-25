Источник материала: Полесская правда



Стационары и поликлиники в большие выходные будут работать, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

«Хочу обратить внимание на изменение работы медицинских учреждений на время праздников. Вплоть до 10 мая наши учреждения работают в особом режиме. В ближайшие четыре дня и стационарные, и амбулаторные учреждения будут работать», — сказала Елена Богдан.

При возникновении первых признаков заболевания замминистра настоятельно попросила обращаться в лечебные учреждения, чтобы не упустить время.

«Звоните, если необходимо, обращайтесь в приемные отделения. Вся необходимая помощь будет оказана, — подчеркнула она. — Помните, мы остаемся на работе ради вас и просим не совершать лишние поездки, не покидать свою территорию, оставаться дома ради нас. Мы готовы оказать медицинскую помощь в любое время».

В связи с эпидемиологической ситуацией существенно изменились условия работы поликлиник. Созданы специальные бригады, которые в обязательном порядке оснащены средствами индивидуальной защиты. В определенные дни они выезжают к пациентам на дом. Бригады оснащены пульсоксиметрами. Планируется, что в будущем они будут оснащены экспресс-тестами для контроля излеченности и выздоровления пациентов.

В настоящее время пациенты с бессимптомными и легкими формами коронавируса лечатся на дому. Принимая такое решение, медики оценивают риски утяжеления заболевания и возможности к самоизоляции.

«Коечного фонда у нас достаточно, поэтому идем достаточно взвешенно и избирательно. Если у пациента нет возможности для самоизоляции дома, даже при бессимптомном и легком течении ему предоставляется возможность находиться на стационарном лечении», — отметила Елена Богдан. Она добавила, что это касается всех регионов и Минска.

Наиболее тяжелые пациенты переводятся в медучреждения областного уровня и Минска. На сегодня под особым контролем медиков 114 человек, включая тех, кто находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Проведены консилиумы. Организовано круглосуточное консультирование по телемедицинской конференц-связи.

Кроме того, на постоянной основе в регионы выезжают инфекционисты, реаниматологи, эпидемиологи как для консультации пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания, так и для методической помощи.