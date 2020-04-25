Когда музы молчат: легендарный оперный театр превратили в завод по пошиву масок





Об этом сообщает Рейтер.





В театре работает более 50 волонтеров, которые оказывают содействие артистам и режиссерам - шьют балетные пачки, изготавливают реквизит, а также помогают в оформлении сцены. Теперь они задействованы в пошиве защитных масок, на которых нанесен логотип театра.





Теперь каждую неделю специалисты театра дают стране по 1500 масок.





ru.oxu.az В Аргентине карантинный режим введен с 20 марта. Всего в стране зафиксировано более 3 тысяч случаев коронавируса, 167 человек скончались от болезни, пишет



