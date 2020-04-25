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Когда музы молчат: легендарный оперный театр превратили в завод по пошиву масок
25.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Легендарный аргентинский театр "Колон", считающийся одной из наиболее значимых оперных сцен мира, тоже решил присоединиться к борьбе с коронавирусом и начал вместо постановки спектаклей производить марлевые повязки.
Об этом сообщает Рейтер.
В театре работает более 50 волонтеров, которые оказывают содействие артистам и режиссерам - шьют балетные пачки, изготавливают реквизит, а также помогают в оформлении сцены. Теперь они задействованы в пошиве защитных масок, на которых нанесен логотип театра.
Теперь каждую неделю специалисты театра дают стране по 1500 масок.
В Аргентине карантинный режим введен с 20 марта. Всего в стране зафиксировано более 3 тысяч случаев коронавируса, 167 человек скончались от болезни, пишет
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Легендарный аргентинский театр "Колон", считающийся одной из наиболее значимых оперных сцен мира, тоже решил присоединиться к борьбе с коронавирусом и начал...
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