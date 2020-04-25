ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Когда музы молчат: легендарный оперный театр превратили в завод по пошиву масок

25.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Легендарный аргентинский театр "Колон", считающийся одной из наиболее значимых оперных сцен мира, тоже решил присоединиться к борьбе с коронавирусом и начал вместо постановки спектаклей производить марлевые повязки.


 Об этом сообщает Рейтер.

В театре работает более 50 волонтеров, которые оказывают содействие артистам и режиссерам - шьют балетные пачки, изготавливают реквизит, а также помогают в оформлении сцены. Теперь они задействованы в пошиве защитных масок, на которых нанесен логотип театра.

Теперь каждую неделю специалисты театра дают стране по 1500 масок.

В Аргентине карантинный режим введен с 20 марта. Всего в стране зафиксировано более 3 тысяч случаев коронавируса, 167 человек скончались от болезни, пишет ru.oxu.az
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарный аргентинский театр "Колон", считающийся одной из наиболее значимых оперных сцен мира, тоже решил присоединиться к борьбе с коронавирусом и начал...
 
Новости дня
Новости
 
«До 1000 евро». Каких специалистов в Беларуси ищут на удаленную работу и какие зарплаты предлагают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика