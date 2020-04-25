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БФГ досрочно завершила чемпионат Беларуси. БГК объявлен чемпионом

25.04.2020 17:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская федерация гандбола, учитывая текущую ситуацию, связанную с пандемией COVID-19 и основываясь на принятых решениях ЕГФ, остановила чемпионат Беларуси.

БГК признан чемпионом. Этот титул стал для мешковцев 12-м в истории.

«26 апреля 2020 г. Париматч Суперлига среди мужских команд в дивизионе «1» завершить. Итоговые места XXVIII чемпионата Беларуси в дивизионе «1» определить по текущим результатам в турнирной таблице.

На II этапе чемпионата Беларуси среди женских команд в группе «А» провести только два матча между командами «Гомель» и «БНТУ-БелАЗ» 13 и 17 мая 2020 г. Однако, в случае выигрыша команды «Гомель» в первом матче и с учетом текущих результатов этих команд в турнирной таблице второй матч не проводить. Итоговые места чемпионата Беларуси в группе «А» для команд «Городничанка» и «Берестье» определить по текущим результатам в турнирной таблице.

«Финалы четырех» Кубка Беларуси среди мужских и женских команд перенести на открытие следующего сезона 2020/2021», – говорится в сообщении БФГ.

Напомним, по состоянию на 25 апреля в Беларуси уже 9590 (+817) случаев коронавируса. Умерли 67 человек. В стране не введен карантин.

 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусская федерация гандбола, учитывая текущую ситуацию, связанную с пандемией COVID-19 и основываясь на принятых решениях ЕГФ, остановила чемпионат Беларуси.
 
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