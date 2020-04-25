«Мы нуждаемся в поддержке не меньше тех, кого лечим». Письмо врачей Витебска всем, кто им помогает

Источник материала: Tut.by

Витебские врачи прислали в редакцию TUT.BY открытое письмо благодарности

предприятиям, общественным организациям и силовым структурам за помощь, которую они оказали медучреждениям в период пандемии коронавируса.



Фото: Reuters

Публикуем это письмо.

«Медицинские учреждения Витебской области выражают искреннюю благодарность за оказанную колоссальную поддержку и реальную помощь сообществу нашего города и области: организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям, обычным горожанам.

Приятно осознавать, что наши граждане понимают, насколько сложно сейчас медикам, какая у них сегодня колоссальная и физическая, и психологическая нагрузка. В сложившихся условиях мы нуждаемся в поддержке не меньше тех, кого лечим.

Хочется всех поблагодарить, постараться никого не забыть, сказать огромное спасибо всем неравнодушным людям — тем, кто уже помог, и тем, кто еще окажет поддержку.

Начиная с 30 марта в рамках реализации благотворительной бизнес-инициативы «Мы разам» оказана как финансовая помощь по закупке средств защиты, так и непосредственные поставки средств индивидуальной защиты в больницы города.

Особенно хочется отметить вклад таких организаций как УП «Полимерконструкция», ЗАО «Фирма «Омега», ЧП «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», ЧПТУП «Витстройтехмаш», ООО «Альянспласт», ООО «ВитФармМаркет», ОАО «КБ «Дисплей», КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба», СООО «Белвест», ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», Витебская бройлерная птицефабрика.

Научная группа под руководством заведующего кафедрой инфекционных болезней ВГМУ доктора медицинских наук Валерия Семенова при финансовой поддержке УП «Полимерконструкция» разработала тест-системы по выявлению РНК-вируса COVID-19. На сегодняшний день в лаборатории Витебска поставлено более 5000 тысяч тестов.

Большую помощь оказали и индивидуальные предприниматели, и обычные люди.

Всего на счет «Местного благотворительного фонда духовного возрождения «Жизнь» от предприятий поступило более 70 тысяч рублей, от физических лиц — более 9 тысяч рублей.

Огромный вклад и помощь в обеспечение медицинских работников бесплатными горячими обедами внесли такие организации как «Витебский трактир», ЗАО «Отель «Эридан», ЧУП «Кастусь-медиа», ОО «Ассоциация нанимателей и предпринимателей», ЧП «Втор-Сервис», ООО «Управляющая компания холдинга «Аптека групп», сеть аптек «Адель».

Многие предприниматели оказали помощь в транспортировке средств защиты для больниц города. Среди них ООО «Салон Нью-Йорк», ООО «Ди энд Ди Инвест», ПК «Витебск- 90», ООО «Туристическая компания «Трансбус плюс» и многие другие.

Выражаем благодарность и всему правоохранительному блоку города, в первую очередь — витебской прокуратуре, за содействие в оперативном решении всех возникающих в работе вопросов. Оказанная методическая и практическая помощь, а также ваш профессионализм облегчили наш труд».

Письмо подписали главные врачи 5 областных медучреждений: клинической больницы, клинических онкологического и кардиологических диспансеров, клинического специализированного центра, родильного дома № 1, а также городской клинической больницы № 2.