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Чтобы обезопасить свою семью, многие из врачей на время решили пожить отдельно
25.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ режиме 24 на 7 наши медики продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. При этом рискуя собственным. Чтобы обезопасить свою семью, многие из врачей на время решили пожить отдельно. О тех, кто на страже здоровья, но в семье пока только онлайн, в сюжете Юлии Карпенко.
Общение с семьей в режиме онлайнСтаршая медсестра приемного отделения 3-й больницы Елена Буевец уже больше недели возвращается домой только виртуально. Благо современные гаджеты позволяют постоянно оставаться на связи с самыми близкими.
Александр Буевец, супруг старшей медсестры приемного отделения 3-й клинической больницы г. Минска: "После того как у нас все началось, недели через две пошли больные непонятно с чем, пневмония не пневмония, и решили они оставаться на работе".
Две минские гостиницы предоставили номера медикамПо началу Елена Буевец, как и сотни ее коллег, оставалась ночевать в больнице. И не столько от того, что много работы, сколько ради безопасности своих близких. Сегодня о комфортном отдыхе врачей позаботились.
В этом отеле уже больше недели живут врачи, которые в эти дни находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Посещения родственников, как и походы по магазинам, строго запрещены. От гостиницы на работу медиков возит специальный автобус. Здесь же для них организовали бесконтактные завтраки и ужины. Несмотря на то, что работы у старшей медсестры сегодня прибавилось, домашние хлопоты все же самые приятные.
Александр Буевец, супруг старшей медсестры приемного отделения 3-й клинической больницы г. Минска: "Если надо, значит надо. Тут ничего не попишешь, значит она нужнее там".
Поддержка на расстоянииЛюбимому папе - его любимые блюда. Так Катя поддерживает своего отца, пускай и на расстоянии. Вадим Мазур - заведующий реанимацией 10-й больницы - также в числе тех медиков, которые уже вторую неделю не живут дома. Дочка признается, что такие испытания еще больше учат ценить то, что имеешь.
Принять то, что папа-врач сейчас нужнее кому-то, у Кати получилось не сразу, но все же его слова попали прямо в сердце.
Екатерина Мазур, дочь заведующего реанимацией 10-й клинической больницы г. Минска: "Попыталась уточнить, можно ли на тот период уйти. Я, конечно, обиделась на него за это, но он сказал: "Я не брошу своих коллег".
Боевым настроением заряжает и Катя. И пускай этой весной свои контакты ей пришлось сократить, но только не с папой. На вопрос, когда семья вновь соберется за одним столом, даже папа ответить Кате пока не может, но ведь главное, чтобы все были здоровы.
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В режиме 24 на 7 наши медики продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. При этом рискуя собственным. Чтобы обезопасить свою семью, многие из врачей ...
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