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Общение с семьей в режиме онлайн

Две минские гостиницы предоставили номера медикам

Поддержка на расстоянии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чтобы обезопасить свою семью, многие из врачей на время решили пожить отдельно В режиме 24 на 7 наши медики продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. При этом рискуя собственным. Чтобы обезопасить свою семью, многие из врачей ...

В режиме 24 на 7 наши медики продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. При этом рискуя собственным. Чтобы обезопасить свою семью, многие из врачей на время решили пожить отдельно. О тех, кто на страже здоровья, но в семье пока только онлайн, в сюжетеСтаршая медсестра приемного отделения 3-й больницы Елена Буевец уже больше недели возвращается домой только виртуально. Благо современные гаджеты позволяют постоянно оставаться на связи с самыми близкими.По началу Елена Буевец, как и сотни ее коллег, оставалась ночевать в больнице. И не столько от того, что много работы, сколько ради безопасности своих близких. Сегодня о комфортном отдыхе врачей позаботились.В этом отеле уже больше недели живут врачи, которые в эти дни находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Посещения родственников, как и походы по магазинам, строго запрещены. От гостиницы на работу медиков возит специальный автобус. Здесь же для них организовали бесконтактные завтраки и ужины. Несмотря на то, что работы у старшей медсестры сегодня прибавилось, домашние хлопоты все же самые приятные.Любимому папе - его любимые блюда. Так Катя поддерживает своего отца, пускай и на расстоянии. Вадим Мазур - заведующий реанимацией 10-й больницы - также в числе тех медиков, которые уже вторую неделю не живут дома. Дочка признается, что такие испытания еще больше учат ценить то, что имеешь.Принять то, что папа-врач сейчас нужнее кому-то, у Кати получилось не сразу, но все же его слова попали прямо в сердце.Боевым настроением заряжает и Катя. И пускай этой весной свои контакты ей пришлось сократить, но только не с папой. На вопрос, когда семья вновь соберется за одним столом, даже папа ответить Кате пока не может, но ведь главное, чтобы все были здоровы.