ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чтобы обезопасить свою семью, многие из врачей на время решили пожить отдельно

25.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В режиме 24 на 7 наши медики продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. При этом рискуя собственным. Чтобы обезопасить свою семью,   многие из врачей  на время решили пожить отдельно. О тех, кто на страже здоровья, но в семье пока только онлайн,  в сюжете Юлии Карпенко.

Общение с семьей в режиме онлайн

Старшая медсестра приемного отделения 3-й больницы Елена Буевец уже больше недели возвращается домой только виртуально. Благо современные гаджеты позволяют постоянно оставаться на связи с самыми близкими. 

Александр Буевец,  супруг старшей медсестры приемного отделения 3-й клинической больницы г. Минска:  "После того как у нас все началось, недели через две пошли больные непонятно с чем, пневмония не пневмония,  и решили они оставаться на работе".

Чтобы обезопасить свою семью, многие из врачей на время решили пожить отдельно
 

Две минские гостиницы предоставили номера медикам 

По началу Елена Буевец, как и сотни ее коллег, оставалась ночевать в больнице. И не столько от того, что много работы,  сколько ради безопасности своих близких. Сегодня о комфортном отдыхе врачей позаботились. 
В этом отеле уже больше недели живут врачи, которые в эти дни находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Посещения родственников, как и походы по магазинам, строго запрещены. От гостиницы на работу медиков возит специальный автобус. Здесь же для них организовали бесконтактные завтраки и ужины. Несмотря на то, что работы у старшей медсестры сегодня прибавилось, домашние хлопоты все же самые приятные. 

Александр Буевец,  супруг старшей медсестры приемного отделения 3-й клинической больницы г. Минска: "Если надо, значит надо. Тут ничего не попишешь, значит она нужнее там". 

Поддержка на расстоянии

Любимому папе - его любимые блюда. Так Катя поддерживает своего отца, пускай и на расстоянии. Вадим Мазур - заведующий реанимацией 10-й больницы -  также в числе тех медиков, которые уже вторую неделю не живут дома. Дочка признается, что такие испытания еще больше учат ценить то, что имеешь.
Принять то, что папа-врач сейчас нужнее кому-то,  у Кати получилось не сразу, но все же его слова попали прямо в сердце. 

Екатерина Мазур, дочь заведующего реанимацией 10-й клинической больницы г. Минска: "Попыталась уточнить, можно ли на тот период уйти. Я, конечно, обиделась на него за это, но он сказал: "Я не брошу своих коллег".

Боевым настроением заряжает и Катя. И пускай этой весной свои контакты ей пришлось сократить, но только не с папой. На вопрос, когда семья вновь соберется за одним столом, даже папа ответить Кате пока не может, но ведь главное, чтобы все были здоровы. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В режиме 24 на 7 наши медики продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. При этом рискуя собственным. Чтобы обезопасить свою семью,   многие из врачей ...
 
Новости дня
Новости
 
Президент Беларуси: Мы повернули людей к их малой родине, особенно к деревенькам, деревушкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика