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В Беларусь из Китая ночью прибыл груз, который поможет в борьбе с коронавирусом
26.04.2020 08:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В борьбе с коронавирусом поможет препарат, который этой ночью доставили в Беларусь из Китая.
Там его закупила частная компания – она безвозмездно передаст эффективное лекарство, а также респираторы и реагенты нашим медикам. Ценный груз прибыл в Национальный аэропорт «Минск».
Будет дополнено.
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В борьбе с коронавирусом поможет препарат, который этой ночью доставили в Беларусь из Китая. Там его закупила частная компания – она безвозмездно передаст...
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