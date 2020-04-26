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В Беларусь из Китая ночью прибыл груз, который поможет в борьбе с коронавирусом

26.04.2020 08:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларусь из Китая ночью прибыл груз, который поможет в борьбе с коронавирусом

В борьбе с коронавирусом поможет препарат, который этой ночью доставили в Беларусь из Китая. 

Там его закупила частная компания – она безвозмездно передаст эффективное лекарство, а также респираторы и реагенты нашим медикам. Ценный груз прибыл в Национальный аэропорт «Минск».


Будет дополнено. 

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Теги: Минск
 
 
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В борьбе с коронавирусом поможет препарат, который этой ночью доставили в Беларусь из Китая.  Там его закупила частная компания – она безвозмездно передаст...
 
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