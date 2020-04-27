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Генеральная уборка-2020: Беларусь сохранила лучшие советские традиции
27.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Субботник сначала называли наследием советского союза. Потом поняли, что это не про прошлое, а про настоящие. Ведь какое отношение к Ленину имеет уборка своего двора или рабочего места? Это скорее про чистоплотность. Сейчас субботник соизмеряют с вирусом. Но никто же не гонит больных или контакты первого-второго уровня. Никто не отменяет рекомендаций про дистанции. В конце концов – дело добровольное. Наконец, субботник это больше про экологию, чем про что бы там ни было. Про экологию не в духе пиар акций школьницы Греты Тунберг, а про каждодневный труд над сохранением природы.
Что касается белорусской традиции субботника, то, завершая трёхлетний марафон под общим ореолом заботы о Малой Родине, важно оглянуться и посмотреть не только на то, что сделано за это время, но и на то, что и без того аккуратные белорусы стали ещё более внимательны к земле, на которой живут. Ведь природа это не то, что нам досталось по наследству. Это то, что мы взяли взаймы у своих детей.
Родные брат и сестра Лёша и Катя всегда вместе, и всегда горой друг за друга, особенно теперь, когда мамы нет рядом. Мама Лёши и Кати – кардиолог, сейчас работает пульмонологом в третьей городской клинической больнице имени Клумова. Они не виделись почти месяц. Только звонки по телефону. Без мамы их жизнь в каком-то смысле превратилась в сплошной субботник. Так шутит папа, который постеснялся камеры.
Ещё до пандемии у себя во дворе они высадили туи. За ними нужно ухаживать. А здесь будут пионы. Чтобы цветы случайно не растоптали, для них вот такой забор из камней. Чтобы, как поясняет четырёхлетняя Катя, когда мама приедет, было красиво. Такой вот их маленький субботник. В этом доме живёт много пожилых, пенсионеров, и уборка с дезсредствами лишней уж точно не будет.
В другие дни студенты тоже помогают пожилым белорусам – разносят рецепты, покупают продукты и лекарства. Зачем нужен субботник в условиях пандемии? Волонтёры отвечают, не задумываясь: разве это не ещё один повод для того, чтобы сплотить людей? Главное, к делу подходить с умом.
Высадить лес – не поле перейти! Впрочем, и поле тоже! Полтора гектара под сосновый лес. На территории национального парка «Припятский» команда Президента в эту субботу высадила восемь тысяч саженцев. Трудились все. Даже четвероногие помощники. Дело нужное, ведь в этих местах сосновый лес больше других пострадал от нашествия короеда.
А ведь посадка деревьев – это ещё и вклад в экологию, забота о природе и о своей земле. 2020 год завершает трилогию малой Родины. И ведь не случайно в народе говорят, прежде, чем построить дом, надо посадить дерево.
Официально в эту субботу поработали 2 миллиона 300 тысяч белорусов. Трудились все высшие должностные лица страны. Здесь уверены: труд закаляет.
Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Собранные средства идут на те учреждения, на те организации, где наиболее необходима сегодня поддержка. В частности, обустройство мест захоронений, воинских захоронений. Это очень символично – в год юбилейный 75-летия Великой Победы в ВОВ. Это те средства, которые направляются на систему здравоохранения».
Всего в эту субботу собрали 8 миллионов 700 тысяч рублей. Половина денег останется в местных бюджетах, где и будут распределять финансы по конкретным больницам, школам... Остальные пойдут на строительство Национального художественного музея и модернизацию мемориального комплекса на месте сожжённой деревни Олы в Светлогорском районе.
Самый молодой сенатор седьмого созыва и главный человек в БРСМ Дмитрий Воронюк на субботник примчался на самокате. Свежий воздух, да и дистанция соблюдена.
Скоро День Победы и молодёжь приводит в порядок памятники и территорию, что вокруг. Стараются. И не важно, это небольшая бронзовая скульптура Марату Казею в Минске или огромный Мемориальный комплекс «Брестская Крепость-Герой».
Следы от снарядов и бомбёжек на стенах оборонительных казарм словно шрамы напоминают об истории этого места. Восточный форт – последний и один из самых мощных очагов сопротивления защитников Брестской крепости. Кроме солдат, в этих казематах были женщины и дети. Чтобы подавить огонь, немецкая авиация сбросила сюда двадцать бомб. В образовавшиеся от них воронки сбрасывали тела погибших. Массовое захоронение обнаружили в 60-ых.
В июне в Восточном форту откроют новую экспозицию. Вести к ней будет липовая аллея из двадцати деревьев, которые высадили в эту субботу.
А в Витебске, несмотря на пандемию, не забросили самый долгожданный и такой нужный проект. Ведь квартал растёт, из 40 тысяч жителей здесь каждый четвёртый – ребёнок. Эта городская школа под номером 47 откроет свои двери для тысячи школьников уже в сентябре, и станет самой большой в регионе. В эту субботу «красоту» наводили на улице, с поправкой на коронавирус.
Жизнь наладится, уверены и в Гродненской области, где нынешний субботник многим позволил вспомнить детство и окунуться в атмосферу летнего отдыха. На западе страны в порядок приводили детские лагеря. Правда, впервые небольшими компаниями и соблюдая дистанцию в метр.
Детский лагерь «Зорька Юбилейная» вот уже 65 лет работает и ни разу не закрывался. Здесь верят: распахнёт лагерь двери и этим летом.
Пожалуй, не важно, как назвать этот день – субботник или как-то ещё. А, может, день труда? Или день, когда мы помогаем? Помогаем природе. Друг другу. Делаем что-то хорошее и становимся чуточку лучше. Главное, чтобы от души. И да, пока на расстоянии.
Во вторник Лёше исполнится одиннадцать. Мальчик говорит: самым лучшим подарком станет мама, которая в этот день будет рядом.
А маленькая Катя загадала: чтобы когда зацветут пионы, её мама вместе с другими врачами всех вылечили.
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Субботник сначала называли наследием советского союза. Потом поняли, что это не про прошлое, а про настоящие. Ведь какое отношение к Ленину имеет уборка своего...
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