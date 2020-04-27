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Генеральная уборка-2020: Беларусь сохранила лучшие советские традиции

27.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генеральная уборка-2020: Беларусь сохранила лучшие советские традиции

Субботник сначала называли наследием советского союза. Потом поняли, что это не про прошлое, а про настоящие. Ведь какое отношение к Ленину имеет уборка своего двора или рабочего места? Это скорее про чистоплотность. Сейчас субботник соизмеряют с вирусом. Но никто же не гонит больных или контакты первого-второго уровня. Никто не отменяет рекомендаций про дистанции. В конце концов – дело добровольное. Наконец, субботник это больше про экологию, чем про что бы там ни было. Про экологию не в духе пиар акций школьницы Греты Тунберг, а про каждодневный труд над сохранением природы. 


Что касается белорусской традиции субботника, то, завершая трёхлетний марафон под общим ореолом заботы о Малой Родине, важно оглянуться и посмотреть не только на то, что сделано за это время, но и на то, что и без того аккуратные белорусы стали ещё более внимательны к земле, на которой живут. Ведь природа это не то, что нам досталось по наследству. Это то, что мы взяли взаймы у своих детей. 

Родные брат и сестра Лёша и Катя всегда вместе, и всегда горой друг за друга, особенно теперь, когда мамы нет рядом. Мама Лёши и Кати – кардиолог, сейчас работает пульмонологом в третьей городской клинической больнице имени Клумова. Они не виделись почти месяц. Только звонки по телефону. Без мамы их жизнь в каком-то смысле превратилась в сплошной субботник. Так шутит папа, который постеснялся камеры.

Ещё до пандемии у себя во дворе они высадили туи. За ними нужно ухаживать. А здесь будут пионы. Чтобы цветы случайно не растоптали, для них вот такой забор из камней. Чтобы, как поясняет четырёхлетняя Катя, когда мама приедет, было красиво. Такой вот их маленький субботник. В этом доме живёт много пожилых, пенсионеров, и уборка с дезсредствами лишней уж точно не будет. 

В другие дни студенты тоже помогают пожилым белорусам – разносят рецепты, покупают продукты и лекарства. Зачем нужен субботник в условиях пандемии? Волонтёры отвечают, не задумываясь: разве это не ещё один повод для того, чтобы сплотить людей? Главное, к делу подходить с умом. 

Высадить лес – не поле перейти! Впрочем, и поле тоже! Полтора гектара под сосновый лес. На территории национального парка «Припятский» команда Президента в эту субботу высадила восемь тысяч саженцев. Трудились все. Даже четвероногие помощники. Дело нужное, ведь в этих местах сосновый лес больше других пострадал от нашествия короеда. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «Субботник – это традиция, мы от этой традиции не отступаем. Под этим тоже есть идеология. Субботники, я считаю, это – то доброе, что мы взяли и из того периода, и не только. Поэтому вот вся идеология – ничего не выбрасывать – чтим свою историю, берём лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий – я опять про коронавирус».

А ведь посадка деревьев – это ещё и вклад в экологию, забота о природе и о своей земле. 2020 год завершает трилогию малой Родины. И ведь не случайно в народе говорят, прежде, чем построить дом, надо посадить дерево. 

Официально в эту субботу поработали 2 миллиона 300 тысяч белорусов. Трудились  все высшие должностные лица страны. Здесь уверены: труд закаляет. 

Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента Беларуси: «С учётом ситуации, которая складывается в этом году, сложно было куда-то уехать далеко, необходимо находиться здесь, работать здесь, поэтому и мы здесь. Настроение хорошее, день прекрасный, соблюдая все меры предосторожности и безопасности, мы пришли поработать и благоустроить это прекрасное место».

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Собранные  средства идут на те учреждения, на те организации, где наиболее необходима сегодня поддержка. В частности, обустройство мест захоронений, воинских захоронений. Это очень символично – в год юбилейный 75-летия Великой Победы в ВОВ. Это те средства, которые направляются на систему здравоохранения».

Всего в эту субботу собрали 8 миллионов 700 тысяч рублей. Половина денег останется в местных бюджетах, где и будут распределять финансы по конкретным больницам, школам... Остальные пойдут на строительство Национального художественного музея и модернизацию мемориального комплекса на месте сожжённой деревни Олы в Светлогорском районе. 

Самый молодой сенатор седьмого созыва и главный человек в БРСМ Дмитрий Воронюк на субботник примчался на самокате. Свежий воздух, да и дистанция соблюдена.

Дмитрий Воронюк член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию: «Я думаю, что, наоборот, всем нам полезно выйти на воздух, соблюдая, безусловно, меры, и социальное дистанцирование, и правила гигиены, но лишний раз поработать, подышать воздухом никогда не помешает. Мы только станем от этого здоровее».

Скоро День Победы и молодёжь приводит в порядок памятники и территорию, что вокруг. Стараются. И не важно, это небольшая бронзовая скульптура Марату Казею в Минске или огромный Мемориальный комплекс «Брестская Крепость-Герой». 

Следы от снарядов и бомбёжек на стенах оборонительных казарм словно шрамы напоминают об истории этого места.  Восточный форт – последний и один из самых мощных очагов сопротивления защитников Брестской крепости. Кроме солдат, в этих казематах были женщины и дети. Чтобы подавить огонь, немецкая авиация сбросила сюда двадцать бомб. В образовавшиеся от них воронки сбрасывали тела погибших. Массовое захоронение обнаружили в 60-ых. 

В июне в Восточном форту откроют новую экспозицию. Вести к ней будет липовая аллея из двадцати деревьев, которые высадили в эту субботу. 

А в Витебске, несмотря на пандемию, не забросили самый долгожданный и такой нужный проект. Ведь квартал растёт, из 40 тысяч жителей здесь каждый четвёртый – ребёнок. Эта городская школа под номером 47 откроет свои двери для тысячи школьников уже в сентябре, и станет самой большой в регионе. В эту субботу «красоту» наводили на улице, с поправкой на коронавирус.

Николай Шерстнёв, Председатель Витебского Облисполкома: «Не взирая на заболевание, на болезнь, которая распространяется, область живёт, работает, и во всех регионах субботник, конечно, с соблюдением определённых правил. Замыкаться в четырёх стенах не нужно, это неправильно, нужно работать на воздухе».   

Жизнь наладится, уверены и  в Гродненской области, где нынешний субботник многим позволил вспомнить детство и окунуться в атмосферу летнего отдыха. На западе страны в порядок приводили детские лагеря. Правда, впервые небольшими компаниями и соблюдая дистанцию в метр.

Детский лагерь «Зорька Юбилейная» вот уже 65 лет работает и ни разу не закрывался. Здесь верят: распахнёт лагерь двери и этим летом. 

Пожалуй, не важно, как назвать этот день – субботник или как-то ещё. А, может, день труда? Или день, когда мы помогаем? Помогаем природе. Друг другу. Делаем что-то хорошее и становимся чуточку лучше. Главное, чтобы от души. И да, пока на расстоянии. 

Во вторник Лёше исполнится одиннадцать. Мальчик говорит: самым лучшим подарком станет мама, которая в этот день будет рядом. 

А маленькая Катя загадала: чтобы когда зацветут пионы, её мама вместе с другими врачами всех вылечили.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Субботник сначала называли наследием советского союза. Потом поняли, что это не про прошлое, а про настоящие. Ведь какое отношение к Ленину имеет уборка своего...
 
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