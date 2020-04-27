Пандемия коронавируса: самое актуальное по ситуации в Беларуси и мире на 27 апреля

Источник материала: KYKY

К утру 27 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила порядка трех миллионов человек; погибли – 205,9 тысячи, а излечились – более 861,6 тысячи. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 962 тысячи эпизодов инфекции;

Испания: 226,6 тысячи;

Италия: 197,7 тысячи;

Франция: 161,7 тысячи;

Германия: 157,2 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 50,8 тысячи летальных исходов;

Италия: 26,6 тысячи;

Испания: 23,2 тысячи;

Франция: 22,9 тысячи;

Британия: 20,7 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как там

С 4 мая Италия снимет ряд принятых ранее ограничений. Откроются парки, городские сады; местным жителям будет дано разрешение на индивидуальные тренировки на улице, возобновят работу спортивные секции. Однако запреты на массовые мероприятия и вечеринки в частности останутся. Будут допускаться лишь обоснованные передвижения внутри регионов. При этом Италия не откроет границы для иностранных туристов до конца года,

ряд принятых ранее ограничений. Откроются парки, городские сады; местным жителям будет дано разрешение на индивидуальные тренировки на улице, возобновят работу спортивные секции. Однако запреты на массовые мероприятия и вечеринки в частности останутся. Будут допускаться лишь обоснованные передвижения внутри регионов. При этом Италия не откроет границы для иностранных туристов до конца года, Итальянским семьям могут выплатить бонусы для поездки в отпуск на курорт страны с семьей после вируса, но пока непонятно, о какой выплате идет речь. Возможно, около 500 евро на семью.

Египет обратился за помощью к Международному валютному фонду: страна просит предоставить ей кредит, чтобы спастись от COVID-19. Сумма не уточняется. С середины марта в Египте действует частичный карантин: введен комендантский час с 9 вечера до 6 утра, школы, мечети, церкви и места археологических раскопок закрыты, хотя многие предприятия работают по сей день.

за помощью к Международному валютному фонду: страна просит предоставить ей кредит, чтобы спастись от COVID-19. Сумма не уточняется. С середины марта в Египте действует частичный карантин: введен комендантский час с 9 вечера до 6 утра, школы, мечети, церкви и места археологических раскопок закрыты, хотя многие предприятия работают по сей день. Коронавирус ускорил внедрение автоматизации в рабочие процессы, считают в американской компании Brain Corp, которая занимается разработкой программного обеспечения для автономных роботов-уборщиков. Клиенты компании стали использовать роботов на 13% чаще, чем до пандемии. Спрос на роботов растет и среди бизнеса.

внедрение автоматизации в рабочие процессы, считают в американской компании Brain Corp, которая занимается разработкой программного обеспечения для автономных роботов-уборщиков. Клиенты компании стали использовать роботов на 13% чаще, чем до пандемии. Спрос на роботов растет и среди бизнеса. Со 2 мая испанцам разрешат заниматься спортом на улице, если число заболеваний будет по-прежнему уменьшаться. Людям позволят выходить на улицу для занятий спортом или для прогулок с соседом, если развитие эпидемии «будет благоприятным». Испанцы сидят на одном из самых строгих в Европе карантинов с 14 марта. Пока выходить на улицы они могут только для похода за продуктами, лекарствами и жизненно важными товарами.

заниматься спортом на улице, если число заболеваний будет по-прежнему уменьшаться. Людям позволят выходить на улицу для занятий спортом или для прогулок с соседом, если развитие эпидемии «будет благоприятным». Испанцы сидят на одном из самых строгих в Европе карантинов с 14 марта. Пока выходить на улицы они могут только для похода за продуктами, лекарствами и жизненно важными товарами. Центр по контролю и профилактике заболеваний США добавил в официальный список симптомов заражения коронавирусом шесть новых симптомов. Это озноб, мышечные боли, головная боль и боль в горле, а также потеря обоняния и вкуса.

Как у нас

По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 10463. Умерли 72 пациента, выздоровели 1695. Таким образом, за две недели число случаев вируса выросло более, чем в четыре раза: 12 апреля было известно о 2578 людях с подтвержденным диагнозом.

сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 10463. Умерли 72 пациента, выздоровели 1695. Таким образом, за две недели число случаев вируса выросло более, чем в четыре раза: 12 апреля о 2578 людях с подтвержденным диагнозом. Студентов БНТУ до начала следующего учебного года массово выселили из 17-го общежития: его полностью выделят для зараженных коронавирусом. Администрация не опровергает, что инфекцию выявили у нескольких учащихся вуза, но у скольких именно, не говорит.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.