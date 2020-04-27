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Медики будут получать из профсоюзного спецфонда от Br600 до Br5 тыс.

27.04.2020 06:44 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Медики будут получать из специального профсоюзного фонда страхования от Br600 до Br5 тыс. Об этом в эфире СТВ сегодня сообщила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, сообщает БЕЛТА.

Медики будут получать из профсоюзного спецфонда от Br600 до Br5 тыс.

По ее словам, принято было решение, что из фонда медики "будут получать от Br600 до Br5 тыс". Это касается не только врачей, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией, но и среднего медперсонала, водителей скорой помощи и других.

"Кто уходит на больничный лист из-за того, что он заразился коронавирусом, выполняя свои профессиональные обязанности, будет получать Br600 из этого фонда", - привела пример Елена Манкевич.

Выплаты уже идут. "Порядка Br15 тыс. уже выплачено из этого фонда. На сегодняшний момент там уже саккумулировано Br520 тыс.", - рассказала зампред ФПБ.

Помощь медикам будут оказывать и непосредственно профсоюзные организации здравоохранения. Они направят около Br200 тем медикам, которые будут находиться на больничном до 21 дня, и тем, кто перенесет коронавирус в более легкой форме.

 
 
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  Медики будут получать из специального профсоюзного фонда страхования от Br600 до Br5 тыс. Об этом в эфире СТВ сегодня сообщила заместитель председателя Федерации...
 
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