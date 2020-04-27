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Медики будут получать из профсоюзного спецфонда от Br600 до Br5 тыс.
27.04.2020 06:44 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Медики будут получать из специального профсоюзного фонда страхования от Br600 до Br5 тыс. Об этом в эфире
По ее словам, принято было решение, что из фонда медики "будут получать от Br600 до Br5 тыс". Это касается не только врачей, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией, но и среднего медперсонала, водителей скорой помощи и других.
"Кто уходит на больничный лист из-за того, что он заразился коронавирусом, выполняя свои профессиональные обязанности, будет получать Br600 из этого фонда", - привела пример Елена Манкевич.
Выплаты уже идут. "Порядка Br15 тыс. уже выплачено из этого фонда. На сегодняшний момент там уже саккумулировано Br520 тыс.", - рассказала зампред ФПБ.
Помощь медикам будут оказывать и непосредственно профсоюзные организации здравоохранения. Они направят около Br200 тем медикам, которые будут находиться на больничном до 21 дня, и тем, кто перенесет
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Медики будут получать из специального профсоюзного фонда страхования от Br600 до Br5 тыс. Об этом в эфире СТВ сегодня сообщила заместитель председателя Федерации...
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