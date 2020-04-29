В Минске умер священник с коронавирусом. Ему искали донора плазмы

Источник материала: Виртуальный Брест

56-летний иерей Геннадий Бутько много лет служил в Свято-Петро-Павловском соборе в центре Минска. Сегодня священника не стало, сообщил пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин в своем Facebook.





Белоруска Наталья Василевич ранее объявила, что ищет донора плазмы, переболевшего коронавирусом, для тяжелобольного священника.

«Священнику Свято-Петро-Павловского собора, который с 14 апреля находится на ИВЛ в искусственной коме в 6-й больнице г. Минска, необходимо переливание плазмы крови с антителами к коронавирусу (COVID-19). Группа крови 1-я положительная», — писала она.

Сегодня в комментарии к своему посту женщина добавила: «К сожалению, мы не успели. Вечная память, отче Геннадие, Христос воскрес!»

Информацию о том, что у Геннадия Бутько был COVID-19 и ему искали донора имунной плазмы, Onliner подтвердил протоиерей Евгений Громыко, руководитель информационного отдела Минской епархии.

— У него начались проблемы со здоровьем еще до Пасхи. Его действительно положили в больницу с пневмонией, у него был подтвержден коронавирус . Геннадий Бутько лежал на ИВЛ, ему искали донора, переболевшего коронавирусом, чтобы перелить имунную плазму крови. Но не успели, — сказал Евгений Громыко.

Он познакомился со священником, когда еще был прихожанином Свято-Петро-Павловского собора, — это пришлось на вторую половину 1990-х.

— Он тогда пришел пономарем, постепенно стал священником и начал служить. Проводил все белорусскоязычные службы в соборе, также проповедовал на белорусском языке. У нас были нормальные деловые отношения. После того как меня рукоположили, мы уже с ним виделись крайне редко. Но мне он запомнился добрым и честным человеком, — отметил руководитель информационного отдела Минской епархии.

Как рассказал Евгений Громыко, отец Геннадий перешел в православие из пятидесятников — самого многочисленного из всех направлений протестантизма.

— Мне очень жаль, что такой добрый пастырь и честный священник, к сожалению, уже нас покинул, — сказал он.

Как сообщает сайт БПЦ, у священника остались четверо детей.