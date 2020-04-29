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Коронавирус в Беларуси: данные на 29 апреля

29.04.2020 13:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: данные на 29 апреля

В Беларуси на 29 апреля выздоровели и выписаны 2072 пациентов. Ранее у них тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

Всего в Беларуси зарегистрировано 13181 человек с положительным тестом на COVID-19. Это составляет 7,8% от количества проведённых тестов.
Всего по республике сделаны 168 986 тестов.

За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 84 пациента с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.

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В Беларуси на 29 апреля выздоровели и выписаны 2072 пациентов. Ранее у них тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает Министерство...
 
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