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Регистрация на ЦТ начнется 2 мая. Как будут принимать документы?

30.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

2 мая в Беларуси начинается регистрация на централизованное тестирование. Подать заявления на то, чтобы участвовать в ЦТ, абитуриенты могут до 1 июня, сообщает сайт Республиканского института контроля знаний. В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году изменяется схема регистрации абитуриентов.

 

Регистрация на ЦТ начнется 2 мая. Как будут принимать документы?
Фото — Михаил Левцов

 

Абитуриенту необходимо до посещения пункта регистрации зайти на сайт РИКЗ, скачать форму заявления, заполнить ее в соответствии с инструкцией и в период со 2 мая по 1 июня 2020 года (до 18.00) отправить с личного почтового адреса на адрес электронной почты пункта регистрации. Адреса электронной почты пунктов регистрации, куда необходимо отправить заявление, размещены на сайте РИКЗ.

Пункт регистрации в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения заявления от абитуриента (до 19.00 1 июня 2020 года для тех заявлений, которые будут получены пунктом регистрации 1 июня) отправит на адрес электронной почты абитуриента лицевой счет, который будет необходим для внесения платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготной категории граждан).

Абитуриент, используя данный лицевой счет, должен не позднее 1 июня 2020 года внести плату за прием и оформление документов через систему «Расчет» (ЕРИП). Инструкция по оплате приведена ниже.

В целях недопущения массового скопления людей пункты регистрации организуют предварительную запись (формируют электронную очередь), что позволит определить дату и время посещения абитуриентами пунктов регистрации. В этой связи необходимо перед посещением пункта регистрации ознакомиться с информацией по данному вопросу на сайте пункта регистрации, куда вы выслали заявление для участия в ЦТ.

После внесения платы за прием и оформление документов абитуриент должен в предложенные ему пунктом регистрации дату и время лично забрать в пункте регистрации, куда он выслал свое заявление, пропуск(-а), имея при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.

Пропуск для участия в централизованном тестировании считается оформленным, если на нем имеется печать учреждения, определенного пунктом регистрации на ЦТ, подпись уполномоченного представителя пункта регистрации и указан регистрационный номер.

В соответствии с п. 1.2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.04.2008 г. № 565 «О взимании платы за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании и внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (далее – Постановление) «оплата за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании производится  посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства на текущий (расчетный) счет по учету внебюджетных средств учреждения образования «Республиканский институт контроля знаний» в размере 0,1 базовой величины за один учебный предмет (2,7 рубля по состоянию на 2 мая 2020 года).

В соответствии с п. 1.1.2 Постановления плата за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании не взимается с отдельных категорий абитуриентов.

Абитуриенты, с которых не взимается плата за прием и оформление документов для участия в централизованном тестировании, также заполняют анкету и высылают ее на адрес электронной почты пункта регистрации. После этого они также должны в предложенные им пунктом регистрации сроки лично забрать в пункте регистрации пропуск(-а), имея при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на льготу.

Процесс регистрации для участия в ЦТ считается завершенным только после получения абитуриентом пропуска(-ов).

В соответствии с п. 12 Положения о порядке организации и проведения централизованного тестирования, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2006 г. № 714 (далее – Положение), в случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы на регистрацию для участия в централизованном тестировании подают законные представители несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих статус законного представителя, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенной нотариально) или представители абитуриентов, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом (при предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенной нотариально).

Если абитуриент после того, как уже отправил свое заявление по электронной почте в пункт регистрации (в течение сроков регистрации на ЦТ), меняет свое решение относительно выбранных им учебных предметов для сдачи ЦТ, пункта проведения тестирования, ему будет необходимо сделать это в момент личной явки в пункт регистрации.  Если же свое решение он меняет после получения пропусков, он должен снова установленным пунктом регистрации образом забронировать дату и время посещения пункта регистрации и лично вновь явиться в пункт регистрации, в котором были оформлены пропуска, для перерегистрации (имея при себе документ, удостоверяющий личность).

В каждом пункте регистрации организована работа «горячей линии» для информационной поддержки абитуриентов, имеющих сложности в проведении предварительной электронной регистрации, а также по иным вопросам регистрации и прохождения ЦТ.

 

Инструкция по оплате регистрационного взноса за прием и оформление документов для участия в централизованном тестировании

Оплатить регистрационный взнос необходимо через систему «Расчет» (ЕРИП).

Совершить оплату можно любым из доступных способов, в том числе с использованием банковских платежных карточек в платежно-справочных терминалах (инфокиосках),  платежных терминалах и банкоматах, расчетно-кассовых центрах банков, посредством Интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также наличными денежными средствами в кассах любого банка.

Для совершения платежа необходимо:

— выбрать:

– пункт «Система “Расчет”» (ЕРИП);

– общереспубликанские;

– образование и развитие;

– РИКЗ;

– Централизованное тестирование;

— ввести лицевой счет, высланный Вам пунктом регистрации;

— удостовериться в том, что фамилия, имя и отчество абитуриента, переданные системой «Расчет» и отображаемые на экране терминала оплаты, компьютера или мобильного телефона (в зависимости от того, каким образом Вы совершаете платеж), соответствуют Вашей фамилии, имени и отчеству. В случае несоответствия (это возможно, если Вы ошиблись при вводе лицевого счета) отмените текущее действие и начните процесс оплаты сначала;

— совершить платеж.

Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему «Расчет» (ЕРИП).

В случае оплаты наличными денежными средствами банки могут взять с Вас комиссионное вознаграждение за прием наличных денежных средств.  Размер комиссионного вознаграждения в таком случае уточняйте в банке.

Чтобы завершить процесс регистрации для участия в централизованном тестировании, Вам НЕОБХОДИМО забрать в пункте регистрации пропуск(-а) на централизованное тестирование (предъявив документ, удостоверяющий личность).

Без выполнения этих условий Вы не сможете принять участие в ЦТ!

Процесс регистрации для участия в централизованном тестировании считается завершенным только после получения Вами пропуска.

Обращаем Ваше внимание, что в терминалах Сash-in (терминал с функцией приема наличных) оплата услуги «Оплата за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании» невозможна.

 

rikc.by


 
Теги: Гомель
 
 
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