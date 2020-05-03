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Лукашенко отказался сдавать тест на коронавирус и «живет в деревне»
03.05.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко еще ни разу не проходил тестирование на коронавирус.
По ее словам, глава государства не видит необходимости в анализах, несмотря на вспышку эпидемии в стране.
В настоящее врея Лукашенко хорошо себя чувствует и ведет здоровый образ жизни, придерживаясь многолетних привычек.
«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости — вот единственная причина, по которой так происходит», — сказала Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».
Отмечается, что президент Беларуси предпочитает жить «фактически в деревне» и может похвастаться «крепким иммунитетом».
По данным на вчерашний день, число зараженных в нашей стране достигло 15,8 тысяч, скончались 97 человек. ВОЗ призывает власти страны принять срочные меры для предотвращения эпидемиологической катастрофы, однако Лукашенко уверен — жесткие ограничения являются «психозом», а на первом месте стоит экономика.
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Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко еще ни разу не проходил тестирование на коронавирус.
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