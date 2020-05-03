Заразившаяся COVID-19 актриса Татьяна Васильева описала симптомы болезни

Источник материала: ОНТ

Народная артистка России 73-летняя Татьяна Васильева, которая подтвердила, что у нее двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом, рассказала, как протекает болезнь.

Артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram информацией, как она себя чувствует, чтобы не было домыслов и слухов, и поблагодарила за поддержку.

По словам актрисы, у нее несколько дней подряд температура доходила до 37,5-37,8, но она не обращала на это внимание, пока ее не начали мучить кашель и странное жжение в глазах.

Васильева вызвала скорую помощь, ее доставили в больницу. Звезда призналась, что там она поняла весь масштаб пандемии.

«Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий», – поделилась Васильева.

Ей сначала сказали после КТ, что на снимке ничего нет, артистка вернулась домой, однако на следующее утро ей позвонил доктор и сказал, что у нее двусторонняя пневмония.

Легкие у Васильевой поражены не сильно, поэтому ей разрешили лечиться дома. Она рассказала РИА Новости, что коронавирус у нее обнаружен, в настоящее время она ждет результатов анализов.

«Клиническая картина говорит именно об этом вирусе», – написала Василльева.

Она также попросила подписчиков беречь себя и оставаться дома.

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