Белорусскому тренеру ярославского «Локомотива» дали три года

В субботу главным тренером «Локомотива» был назначен Андрей Скабелка, который последние два года весьма успешно работал с казахстанским «Барысом». Хоккейный клуб из Ярославля, славящийся тем, что очень часто меняет наставников, в том числе по ходу сезона, выдал белорусскому специалисту серьезный кредит доверия и заключил с ним трехлетний контракт.





Официальное назначение Андрея Скабелки на пост главного тренера «Локомотива» не стало сюрпризом. Информация о том, что 49-летний специалист может возглавить ярославский клуб, появилась практически сразу после остановки сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Ну а когда тот отказался продлить контракт с «Барысом», она, по сути, получила подтверждение.





Было понятно, что Скабелка действительно имеет солидное предложение, а «Локомотив» — это все-таки одна из самых развитых клубных систем в Континентальной хоккейной лиге, иначе вряд ли он покинул бы команду, с которой добился заметного прогресса.





Напомним, «Барыс» под руководством белорусского тренера два раза подряд занял второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. И если в позапрошлом play-off казахстанцы выбыли из борьбы во втором раунде, то в недоигранном нынешнем могли пробиться как минимум в полуфинал Кубка Гагарина. Да и визуально игра «Барыса» при Скабелке смотрелась. В принципе он обратил на себя внимание еще несколько лет назад, когда весьма успешно поработал со скромной «Сибирью». В сезоне-2014/15 новосибирцы сначала в «регулярке» финишировали вторыми на Востоке, после чего и в play-off добрались до финала конференции. Лишь на третий год сотрудничества с «Сибирью» у Скабелки произошел сбой, и команда пропустила Кубок Гагарина. Тем не менее он ушел на повышение в «Авангард». Да, в Омске не сложилось, но зато наставник приобрел полезный опыт управления топ-клубом.









В общем, выбор «Локомотива», сделавшего ставку на Скабелку, вполне оправдан. Тем более что он отнюдь не посторонний человек для ярославской команды и выступал за нее, будучи игроком, в 1990-е годы, когда она еще называлась «Торпедо». Железнодорожники отметили это в пресс-релизе по поводу назначения нового главного тренера, подчеркнув, что он становился в их составе чемпионом России. «Рады вновь приветствовать Андрея Скабелку в нашем клубе!» — говорится в официальном заявлении «Локомотива».





Причем ярославцы подписали с ним очень длинный по нынешним временам контракт, ведь зачастую горизонт планирования в КХЛ ограничивается одним сезоном.





А трехлетнее соглашение — серьезный карт-бланш. Это говорит о том, что «Локомотив» связывает со Скабелкой большие надежды, в том числе, судя по всему, на то, что он поднимет команду на самый верх, в элиту отечественного хоккея.





В последние годы железнодорожники по ряду причин были не в состоянии бросить вызов лидерам Западной конференции ЦСКА и СКА. Санкт-петербургский клуб вообще четыре раза подряд выбивал их в play-off, а в недавнем, досрочно завершившемся Кубке Гагарина они не преодолели даже стартовый барьер, проиграв финскому «Йокериту».





В прошедшем сезоне «Локомотив» особенно сильно лихорадило, и по ходу регулярного чемпионата пост главного тренера в команде занимали аж три наставника. Канадец Крейг Мактавиш продержался меньше месяца после старта первенства. Сменивший его Александр Ардашев, которого и тренером можно назвать условно, учитывая, что он долгое время работает в клубе спортивным директором, тоже быстро вернулся к своим привычным обязанностям. Сезон ярославцы доиграли с другим канадским специалистом, Майком Пелино, который ранее был ассистентом в «Металлурге» и «Авангарде». Хотя, если заглянуть в историю, в «Локомотиве» традиционно с тренерами не церемонятся и меняют едва ли не сразу, как только что-то идет не так. В обозримом прошлом больше двух сезонов подряд его возглавлял лишь финн Кари Хейккиля, и то с тех пор минуло более десяти лет.





Тем временем Андрей Скабелка уже приступил к формированию состава на следующий сезон.





Вслед за ним из «Барыса» в «Локомотив» перешли канадский голкипер Эдди Паскуале, а также матерый финский защитник Атте Охтамаа, обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира. Кроме того, железнодорожники пригласили защитника Зията Пайгина, который уже выступал за них. По словам Скабелки, в команде, в которой принято доверять своим воспитанникам, по-прежнему будет много молодежи. Впрочем, очевидно, что «Локомотиву» нужны и опытные мастера, в частности крепкие легионеры, ввиду того что клуб покинули защитники Стаффан Кронвалль и Якуб Накладал, а нападающий Стефан Да Коста собирается продолжить карьеру в «Ак Барсе».



