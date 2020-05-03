ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусскому тренеру ярославского «Локомотива» дали три года

03.05.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Андрей Скабелка подписал долгосрочный контракт с ярославским хоккейным клубом.

В субботу главным тренером «Локомотива» был назначен Андрей Скабелка, который последние два года весьма успешно работал с казахстанским «Барысом». Хоккейный клуб из Ярославля, славящийся тем, что очень часто меняет наставников, в том числе по ходу сезона, выдал белорусскому специалисту серьезный кредит доверия и заключил с ним трехлетний контракт.

Официальное назначение Андрея Скабелки на пост главного тренера «Локомотива» не стало сюрпризом. Информация о том, что 49-летний специалист может возглавить ярославский клуб, появилась практически сразу после остановки сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Ну а когда тот отказался продлить контракт с «Барысом», она, по сути, получила подтверждение.

Было понятно, что Скабелка действительно имеет солидное предложение, а «Локомотив» — это все-таки одна из самых развитых клубных систем в Континентальной хоккейной лиге, иначе вряд ли он покинул бы команду, с которой добился заметного прогресса.

Напомним, «Барыс» под руководством белорусского тренера два раза подряд занял второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. И если в позапрошлом play-off казахстанцы выбыли из борьбы во втором раунде, то в недоигранном нынешнем могли пробиться как минимум в полуфинал Кубка Гагарина. Да и визуально игра «Барыса» при Скабелке смотрелась. В принципе он обратил на себя внимание еще несколько лет назад, когда весьма успешно поработал со скромной «Сибирью». В сезоне-2014/15 новосибирцы сначала в «регулярке» финишировали вторыми на Востоке, после чего и в play-off добрались до финала конференции. Лишь на третий год сотрудничества с «Сибирью» у Скабелки произошел сбой, и команда пропустила Кубок Гагарина. Тем не менее он ушел на повышение в «Авангард». Да, в Омске не сложилось, но зато наставник приобрел полезный опыт управления топ-клубом.

 

В общем, выбор «Локомотива», сделавшего ставку на Скабелку, вполне оправдан. Тем более что он отнюдь не посторонний человек для ярославской команды и выступал за нее, будучи игроком, в 1990-е годы, когда она еще называлась «Торпедо». Железнодорожники отметили это в пресс-релизе по поводу назначения нового главного тренера, подчеркнув, что он становился в их составе чемпионом России. «Рады вновь приветствовать Андрея Скабелку в нашем клубе!» — говорится в официальном заявлении «Локомотива».

Причем ярославцы подписали с ним очень длинный по нынешним временам контракт, ведь зачастую горизонт планирования в КХЛ ограничивается одним сезоном.

А трехлетнее соглашение — серьезный карт-бланш. Это говорит о том, что «Локомотив» связывает со Скабелкой большие надежды, в том числе, судя по всему, на то, что он поднимет команду на самый верх, в элиту отечественного хоккея.

В последние годы железнодорожники по ряду причин были не в состоянии бросить вызов лидерам Западной конференции ЦСКА и СКА. Санкт-петербургский клуб вообще четыре раза подряд выбивал их в play-off, а в недавнем, досрочно завершившемся Кубке Гагарина они не преодолели даже стартовый барьер, проиграв финскому «Йокериту».

В прошедшем сезоне «Локомотив» особенно сильно лихорадило, и по ходу регулярного чемпионата пост главного тренера в команде занимали аж три наставника. Канадец Крейг Мактавиш продержался меньше месяца после старта первенства. Сменивший его Александр Ардашев, которого и тренером можно назвать условно, учитывая, что он долгое время работает в клубе спортивным директором, тоже быстро вернулся к своим привычным обязанностям. Сезон ярославцы доиграли с другим канадским специалистом, Майком Пелино, который ранее был ассистентом в «Металлурге» и «Авангарде». Хотя, если заглянуть в историю, в «Локомотиве» традиционно с тренерами не церемонятся и меняют едва ли не сразу, как только что-то идет не так. В обозримом прошлом больше двух сезонов подряд его возглавлял лишь финн Кари Хейккиля, и то с тех пор минуло более десяти лет.

Тем временем Андрей Скабелка уже приступил к формированию состава на следующий сезон.

Вслед за ним из «Барыса» в «Локомотив» перешли канадский голкипер Эдди Паскуале, а также матерый финский защитник Атте Охтамаа, обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира. Кроме того, железнодорожники пригласили защитника Зията Пайгина, который уже выступал за них. По словам Скабелки, в команде, в которой принято доверять своим воспитанникам, по-прежнему будет много молодежи. Впрочем, очевидно, что «Локомотиву» нужны и опытные мастера, в частности крепкие легионеры, ввиду того что клуб покинули защитники Стаффан Кронвалль и Якуб Накладал, а нападающий Стефан Да Коста собирается продолжить карьеру в «Ак Барсе».

 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Скабелка подписал долгосрочный контракт с ярославским хоккейным клубом.
 
Новости дня
Новости
 
Заразившаяся COVID-19 актриса Татьяна Васильева описала симптомы болезни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика