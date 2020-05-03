ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: лекарств у нас хватает, притом для лечения самыми современными способами

03.05.2020 21:27 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заболеваемость COVID-19 в Беларуси удается сдерживать в прогнозируемых ранее пределах. Наша система здравоохранения в состоянии оказывать необходимую помощь каждому, кто в ней нуждается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Да, конечно, сегодня наблюдается определенный рост пневмоний, но лишь 30 % из них вызваны коронавирусной инфекцией. Кроме того, за последнее время мы значительно увеличили число тестов на COVID-19: проводится практически по 10 тысяч ежедневно. Эпидемиологическая ситуация на постоянном контроле главы государства. Александр Лукашенко ежедневно общается с медиками, у которых в это непростое время тоже нет выходных. Наш Президент отметил: все устали и это понятно, но главное сейчас не расслабляться, беречь себя и тех, кто каждый день на передовой борьбы с вирусом.

Александр Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: лекарств у нас хватает, притом для лечения самыми современными способами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все вопросы для того, чтобы лечить людей, учтены. Не просто учтены – они решены. Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами. Аппаратов искусственной вентиляции легких у нас 2,5 тысячи, 10 % от ИВЛ-аппаратов всего только сегодня заняты. Это очень хороший показатель. У нас 30 % «ковидных» больных от числа пневмоний. Это тоже очень хороший показатель.

На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом в заданных параметрах. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца тому назад доложен мне Министерством здравоохранения и специалистами, которые занимаются непосредственно инфекционными болезнями. Врачи и руководство здравоохранения научились в этой сложной ситуации, не имея ни вакцин, ни конкретных лекарств, методом проб и ошибок, имеют опыт лечения больных.

Поэтому катастрофы нет никакой, я апеллирую к тем цифрам, которые и Минздрав мне докладывает, и Комитет по статистике, наш национальный комитет. И делаю соответствующий вывод, что нам надо продержаться вот на таком уровне, работая таким образом.

Александр Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: лекарств у нас хватает, притом для лечения самыми современными способами

Но хочу предупредить. Я ведь понимаю, что особенно врачи, главные врачи основных больниц, где у нас находятся люди, устали. Поэтому главное сейчас – поддержать врачей. В том плане, что как-то надо, чтобы они разгружались больше. Очень устают люди – это непросто. Тем более, над ними тоже довлеет проблема, они же ходят с этими «ковидными». Надо уберечь эти центральные фигуры, которые сегодня в этой огромной системе, выстроенной мной, вертятся, крутятся каждый день, без выходных, день и ночь.

Пройдет эта беда – мы с народом поговорим отдельно, как надо жить, и какие уроки и выводы надо из этого сделать, потому что абсолютно поддерживаю мнение специалистов, что с этими бедами, разными вирусами, нам придется жить. Их будет в будущем не меньше. Потому что мы внаглую относимся к окружающей среде, к природе и даже друг к другу. И эта беда (и даже вот этот психоз), который развернулся, инфодемия, как мы называем, пойдет на пользу людям. Отчасти пойдет на пользу в том плане, что заставит нас подумать, как жить дальше.

Александр Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: лекарств у нас хватает, притом для лечения самыми современными способами

Читайте также:

Александр Лукашенко о том, как белорусы провели большие выходные: «Как-то рассредоточились. Не было этого скопления»

Президент Беларуси: главное для нас сегодня – лечение людей. Я очень серьезно контролирую эти процессы

Александр Лукашенко о параде в 2020 году: меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредёмся по норам

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Заболеваемость COVID-19 в Беларуси удается сдерживать в прогнозируемых ранее пределах. Наша система здравоохранения в состоянии оказывать...
 
Новости дня
Новости
 
Лечение COVID-19 с помощью плазмы крови: как переболевшие коронавирусом люди помогают спасать других пациентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика