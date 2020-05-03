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В России намерены сохранить часть ограничительных мер до появления вакцины от коронавируса

03.05.2020 21:22 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ограничительные меры в России намерены частично сохранить вплоть до создания медикаментозных мер профилактики распространения нового коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко телеканалу "Россия-24".


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

"Ограничительные мероприятия - они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что ограничительные мероприятия в стране будут сниматься плавно и поэтапно. Министр здравоохранения добавил, что в случае, если не будет создан популяционный иммунитет, есть риск возникновения второй волны заболевания, вызванного вирусом. "Это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет", - отметил он.

Мурашко также призвал жителей страны не заниматься самолечением в случае выявления симптомов новой коронавирусной инфекции, чтобы избежать тяжелого течения заболевания.

 
 
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Ограничительные меры в России намерены частично сохранить вплоть до создания медикаментозных мер профилактики.
 
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