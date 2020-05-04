Для дезинфекции: витебские больницы будут поэтапно выводить из оказания медпомощи

















Встреча 3 мая была посвящена эпидемиологической ситуации в стране и параду 9 мая. Глава государства заявил, что отказаться от парада невозможно.





Однако он подчеркнул, что проблема с распространением коронавируса стала приоритетной. Мол, для руководителей областей даже посевная стал второй проблемой.





"Главная проблема — помочь врачам, Министерству здравоохранения в этой работе. Поэтому нельзя сейчас расслабиться. Нам надо выдержать… Боюсь сказать… До начала лета надо напряженно выдержать", — сказал Александр Лукашенко. (Ранее он планировал продержаться до Пасхи.)





Владимир Караник ответил руководителю Беларуси: "Ситуация в Витебске уже позволяет планировать, что поэтапно уже с этих выходных больницы по одной будут выводить из оказания медицинской помощи, проводиться полная дезинфекция, в течение недели".





Чиновник добавил, что персонал витебских больниц получит передышку, чтобы потом помогать регионам.



