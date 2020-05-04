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Для дезинфекции: витебские больницы будут поэтапно выводить из оказания медпомощи

04.05.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Витебские больницы планируется поэтапно выводить из оказания медицинской помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник на совещании у Александра Лукашенко 3 мая. Высказывание чиновника передал телеканал "Беларусь 1".





Встреча 3 мая была посвящена эпидемиологической ситуации в стране и параду 9 мая. Глава государства заявил, что отказаться от парада невозможно.

Однако он подчеркнул, что проблема с распространением коронавируса стала приоритетной. Мол, для руководителей областей даже посевная стал второй проблемой.

"Главная проблема — помочь врачам, Министерству здравоохранения в этой работе. Поэтому нельзя сейчас расслабиться. Нам надо выдержать… Боюсь сказать… До начала лета надо напряженно выдержать", — сказал Александр Лукашенко. (Ранее он планировал продержаться до Пасхи.)

Владимир Караник ответил руководителю Беларуси: "Ситуация в Витебске уже позволяет планировать, что поэтапно уже с этих выходных больницы по одной будут выводить из оказания медицинской помощи, проводиться полная дезинфекция, в течение недели".

Чиновник добавил, что персонал витебских больниц получит передышку, чтобы потом помогать регионам.

Как известно, Витебск стал одним из крупнейших очагов заражения коронавирусной инфекцией.
 
Теги: Витебск
 
 
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Витебские больницы планируется поэтапно выводить из оказания медицинской помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник на совещании у...
 
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