COVID-19: реальное число заразившихся во Франции и снижение смертности в странах Европы

Источник материала: Tut.by

В мире коронавирус подтвержден уже у более чем 3,5 млн человек. Более миллиона из этих случаев зафиксированы в США. Таковы данные университета Джонса Хопкинса.



Фото: Reuters

В США инфицированы 1 млн 158 тысяч 41 человек, умерли за все время эпидемии 247 475 человек. Президент Дональд Трамп накануне в интервью Fox News обвинил Китай в том, что там вовремя не приняли меры для борьбы с коронавирусом.

«Он (вирус) пришел из Китая. Его должны были сразу остановить. Они предпочли этого не делать, или что-то произошло. Дело либо в некомпетентности, либо <…> По какой-то причине они этого не сделали», — заявил Трамп. Он также добавил, что США выяснят, в чем была причина.

В Китае за прошедшие сутки были зарегистрированы три случая заражения коронавирусом, все ввезены из-за рубежа, сообщил Комитет по здравоохранению Китая. Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии в стране заболели 83 964 человека. По этому показателью Китай опустился на 11 место в мире. Умерли 4637 человек.

за прошедшие сутки были зарегистрированы три случая заражения коронавирусом, все ввезены из-за рубежа, сообщил Комитет по здравоохранению Китая. Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии в стране заболели 83 964 человека. По этому показателью Китай опустился на 11 место в мире. Умерли 4637 человек. Италия лидирует по количеству смертей в Европе. От COVID-19 в стране умерли 28 884 человека. В воскресенье, 3 мая, власти отчитались о снижении числа смертей: за сутки тут скончались 174 человека — это самый низкий показатель за последние два месяца. Всего подтверждено 210 717 случаев заражения.

лидирует по количеству смертей в Европе. От COVID-19 в стране умерли 28 884 человека. В воскресенье, 3 мая, власти отчитались о снижении числа смертей: за сутки тут скончались 174 человека — это самый низкий показатель за последние два месяца. Всего подтверждено 210 717 случаев заражения. В Испании — самое большое число заразившихся в Европе. Тут COVID-19 подтвержден у 217 466 человек. Всего скончались 25 264 человека, из них за последние сутки 164, и этот показатель — наименьший с середины марта. С 4 мая в стране вводятся небольшие послабления в карантине: откроются небольшие непродовольственные магазины и парикмахерские, которые будут принимать клиентов строго по предварительной записи. Бары и рестораны смогут работать только навынос.

— самое большое число заразившихся в Европе. Тут COVID-19 подтвержден у 217 466 человек. Всего скончались 25 264 человека, из них за последние сутки 164, и этот показатель — наименьший с середины марта. С 4 мая в стране вводятся небольшие послабления в карантине: откроются небольшие непродовольственные магазины и парикмахерские, которые будут принимать клиентов строго по предварительной записи. Бары и рестораны смогут работать только навынос. Во Франции инфицированы 168 925 человек. Реальное же число заразившихся, как указывают специалисты, значительно больше — в начале эпидемии в стране тесты проводили только тяжелым пациентам, а также представителям профессий, входящих в группу риска. Согласно подсчетам института Пастера, к 11 мая коронавирусную инфекцию перенесут около 3,7 миллионов жителей страны, большинство — без симптомов, пишет RFI . С начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 24 900 человек.

инфицированы 168 925 человек. Реальное же число заразившихся, как указывают специалисты, значительно больше — в начале эпидемии в стране тесты проводили только тяжелым пациентам, а также представителям профессий, входящих в группу риска. Согласно института Пастера, к 11 мая коронавирусную инфекцию перенесут около 3,7 миллионов жителей страны, большинство — без симптомов, . С начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 24 900 человек. В Литве в воскресенье было зафиксировано 4 случая COVID-19- самое низкое число заражений с середины марта. Всего в стране подтверждено 1410 случаев заражения. умерли 46 человек. Как пишет Delfi.lt , за длинные выходные полиция оштрафовала за нарушения карантина более ста человек. С 10 мая в стране разрешат авиасообщение на маршрутах, которые одобрит правительство страны.

в воскресенье было зафиксировано 4 случая COVID-19- самое низкое число заражений с середины марта. Всего в стране подтверждено 1410 случаев заражения. умерли 46 человек. Как , за длинные выходные полиция оштрафовала за нарушения карантина более ста человек. С 10 мая в стране разрешат авиасообщение на маршрутах, которые одобрит правительство страны. В Украине за минувшие сутки зафиксировано 418 новых случаев COVID-19, сообщает Минздрав страны. 15 человек умерли и 72 выздоровели. Всего подтверждено 12 331 случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. В стране, если позволит ситуация, обещают постепенное смягчение карантина с 11 мая.