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Врач объяснил, как нельзя лечить коронавирус
04.05.2020 17:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Врач Евгений Комаровский
По словам медика, использование антибиотиков может увеличить риск бактериальных осложнений.
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Врач Евгений Комаровский написал в своем Instagram-аккаунте, что для профилактики COVID-19 или любых других инфекционных заболеваний нельзя принимать антибиотики. По...
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