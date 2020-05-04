Врач объяснил, как нельзя лечить коронавирус

Источник материала: ОНТ

Врач Евгений Комаровский написал в своем Instagram-аккаунте, что для профилактики COVID-19 или любых других инфекционных заболеваний нельзя принимать антибиотики.

По словам медика, использование антибиотиков может увеличить риск бактериальных осложнений.

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