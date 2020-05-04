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Румас: Беларусь выступает за доступность для всех будущей вакцины от коронавируса
04.05.2020 22:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Солидарность и единство – панацея от COVID-19 на дипломатической арене. Это один из главных посылов обсуждения ситуации в мире на саммите Движения неприсоединения, который состоялся сегодня.
Внеочередное заседание прошло в формате видеоконференции. По поручению Александра Лукашенко, от Беларуси в переговорах участвовал премьер-министр. В саммите, к которому присоединились главы государств и правительств свыше 40 стран, участвовали также генсек и глава Генассамблеи ООН, гендиректор Всемирной организации здравоохранения, высший представитель Евросоюза. Задача для всех участников сейчас одна – объединить усилия и максимально облегчить выход из пандемии и кризиса после нее. Наша страна всегда внимательно относится к участию в любых международных форматах. Это возможность в первую очередь сверить позиции и обменяться опытом. Так, на саммите Беларусь выразила солидарность с Генсеком ООН, который призвал к координации глобальных мер реагирования на пандемию. Ведь только от коллективных действий государств зависит, насколько удастся снизить негативные масштабы пандемии
Учитывая, что участниками организации являются 120 государств, этот саммит прошел на основе принципа географического представительства в формате Контактной группы с участием стран в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.
Фото: БЕЛТА
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Солидарность и единство – панацея от COVID-19 на дипломатической арене. Это один из главных посылов обсуждения ситуации в мире на саммите Движения неприсоединения,...
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