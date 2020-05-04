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В Гродно первые пациенты, излечившиеся от COVID-19, стали донорами плазмы
04.05.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМолодые люди сами обратились в областной центр трансфузиологии через 15 дней с момента полного лабораторного и клинического выздоровления. Жители Гродно заразились коронавирусом за границей, а после возвращения в Беларусь прошли полный курс лечения.
Первые доноры иммунной плазмы в ГродноВладимир Иванов заразился коронавирусом будучи в Швеции. За два дня до вылета на родину почувствовал недомогание, поднялась температура. Самолечением заниматься не стал и уже в Гродно сразу обратился к медикам.
После полного выздоровления Владимир Иванов решил, что сдаст плазму крови. Ведь для многих пациентов с COVID-19 это единственный шанс вернуться к нормальной жизни. Стал донором и еще один житель Гродно. Александр Петров успешно завершил свой курс лечения еще несколько недель назад.
Иммунная плазма крови - один из способов лечения COVID-19Первых в области доноров плазмы в центре трансфузиологии ждали. Сама процедура несложная и почти не отличается от сдачи крови. Забор длится не более 40 минут.
Илона Наумчик, врач-трансфузиолог Гродненского областного центра трансфузиологии: "Плазма у донора заготавливается методом аппаратного плазмафереза. Суть этого метода заключается в том, что из донорской крови заготавливается 600 миллилитров плазмы. Остальные компоненты крови возвращаются к донору. Система одноразовая, после использования утилизируется".
Сдать плазму медики приглашают всех жителей региона, кто переболел коронавирусомОбязательное условие - с момента полного клинического выздоровления должно пройти не менее 15 дней.
В Гродно уже два десятка потенциальных доноров плазмы. Все они успешно излечились от COVID-19 и готовы оказать помощь тяжелобольным пациентам. Примечательно, что все выздоровевшие сами обратились в областной центр трансфузиологии и предложили свою помощь.
В Гродно стартовала акция "Спасибо донорам"Чтобы мотивировать горожан сдавать плазму, в Гродно стартовала акция "Спасибо донорам". Каждому добровольцу вручают подарки, фрукты и сладости, необходимые для восстановления организма после трансфузии.
Не осталась в стороне и местная служба такси. Теперь доноров бесплатно будут подвозить в центр трансфузиологии.
Желающих помочь пациентам с коронавирусом, уверены медики, будет немало. Уже на конец этой недели запланирован очередной забор плазмы крови.
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Молодые люди сами обратились в областной центр трансфузиологии через 15 дней с момента полного лабораторного и клинического выздоровления. Жители Гродно...
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