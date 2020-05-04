ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гродно первые пациенты, излечившиеся от COVID-19, стали донорами плазмы

04.05.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Молодые люди сами обратились в областной центр трансфузиологии через 15 дней с момента полного лабораторного и клинического выздоровления. Жители Гродно заразились коронавирусом за границей, а после возвращения в Беларусь прошли полный курс лечения. Теперь готовы помочь нуждающимся в переливании иммунной плазмы пациентам. Как не остаться в стороне от общей проблемы   - репортаж Юрия Карнеловича.

Первые доноры иммунной плазмы в Гродно

Владимир Иванов заразился коронавирусом  будучи в Швеции. За два дня до вылета на родину почувствовал недомогание, поднялась температура. Самолечением заниматься не стал и уже в Гродно сразу обратился к медикам.
После полного выздоровления Владимир Иванов решил, что сдаст плазму крови. Ведь для многих пациентов с COVID-19 это единственный шанс вернуться к нормальной жизни. Стал донором и еще один житель Гродно. Александр Петров успешно завершил свой курс лечения еще несколько недель назад.

В Гродно первые пациенты, излечившиеся от COVID-19, стали донорами плазмы

Иммунная плазма крови - один из способов лечения COVID-19

Первых в области доноров плазмы в центре трансфузиологии ждали. Сама процедура несложная и почти не отличается от сдачи крови. Забор длится не более 40 минут.

Илона Наумчик, врач-трансфузиолог Гродненского областного центра трансфузиологии: "Плазма у донора заготавливается методом аппаратного плазмафереза. Суть этого метода заключается в том, что из донорской крови заготавливается 600 миллилитров плазмы. Остальные компоненты крови возвращаются к донору. Система одноразовая, после использования утилизируется".

Сдать плазму  медики приглашают всех жителей региона, кто переболел коронавирусом

Обязательное условие - с момента полного клинического выздоровления должно пройти не менее 15 дней.
В Гродно уже два десятка потенциальных доноров плазмы. Все они успешно излечились от COVID-19 и готовы оказать помощь тяжелобольным пациентам. Примечательно, что все выздоровевшие сами обратились в областной центр трансфузиологии и предложили свою помощь.

"спасибо донорам"

В Гродно стартовала акция "Спасибо донорам"

Чтобы мотивировать горожан сдавать плазму, в Гродно стартовала акция "Спасибо донорам". Каждому добровольцу вручают подарки, фрукты и сладости, необходимые для восстановления организма после трансфузии.
Не осталась в стороне и местная служба такси. Теперь доноров бесплатно будут подвозить в центр трансфузиологии.
Желающих помочь пациентам с коронавирусом, уверены медики, будет немало. Уже на конец этой недели запланирован очередной забор плазмы крови. 

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодые люди сами обратились в областной центр трансфузиологии через 15 дней с момента полного лабораторного и клинического выздоровления. Жители Гродно...
 
Новости дня
Новости
 
Президент Беларуси: у нас есть хороший опыт лечения. Если у Молдовы есть хорошие специалисты, присылайте, мы им всё покажем и расскажем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика