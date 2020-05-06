Когда белорусы поедут в Вильнюс, кто пойдет на парад и преодолевшие COVID-19 - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

9 мая в Минске отпразднуют День Победы: будет парад, салют и концерт . Президент вчера пригласил глав других государств на торжественные мероприятия. Нам тем временем поступают сообщения о том, как ищут зрителей на парад . О других важных событиях вчерашнего дня читайте в нашем коротком обзоре.

О КОРОНАВИРУСЕ

В Беларуси, по данным на 5 мая, зарегистрированы 18 350 человек с положительным анализом на COVID-19 (+ 861 случай за сутки), выздоровел 3771 пациент, умерли 107 человек. Вчера президент озвучил еще некоторые цифры. Лукашенко сообщил , что в Беларуси примерно 12,4 тысячи пневмоний, включая коронавирусные, «что для страны не много». Около 1 тысячи человек классифицируются как тяжело больные, это примерно 8% от общего числа пневмоний. Вот какое место Беларусь занимает по количеству тестов на коронавирус , а вот когда Беларусь, по прогнозам наших медиков, выйдет на плато по количеству зараженных. А тут медики ответили на важные вопросы не только о коронавирусе , но и о болезни Лайма (кстати, мы еще и очередную теорию заговора разобрали).

Тем временем Европа небольшими шагами начинает выходить из карантина, люди радуются возможности пройтись по улице . Когда уже откроют все границы? Кстати, в Литве рассказали , когда белорусы смогут вновь ездить в Вильнюс.

«Мне 44 года, у меня нет хронических заболеваний, но я понял, что коронавирус может ударить по каждому». Поговорили с белорусом, который справился с коронавирусом. Вот еще одна история . В этой семье все столкнулись с вирусом: переболели папа, мама и дочь.

В Минске умер молодой мужчина с COVID-19. Он восемь раз, по словам сестры, обращался за помощью . В семье заражен еще и отец, он сейчас в больнице, сестра умершего на самоизоляции, как контакт первого уровня. Еще один летальный исход — в Микашевичах умерла 30-летняя женщина.

На «ГродноАзот» коронавирус нашли у 12 человек , 54 человека — контакты первого уровня. В Черикове детей отправили учиться дома. Это связано с тем, что у одного из педагогов обнаружили коронавиру с.

Министр Юрий Караев рассказал, что в системе органов внутренних дел около 500 зараженных коронавирусом, некоторые из них на ИВЛ, а в колониях и следственных изоляторах не допустили распространения инфекции.