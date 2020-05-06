Когда белорусы поедут в Вильнюс, кто пойдет на парад и преодолевшие COVID-19 - все за вчера

9 мая в Минске отпразднуют День Победы: будет парад, салют и концерт. Президент вчера пригласил глав других государств на торжественные мероприятия. Нам тем временем поступают сообщения о том, как ищут зрителей на парад. О других важных событиях вчерашнего дня читайте в нашем коротком обзоре.
О КОРОНАВИРУСЕ
В Беларуси, по данным на 5 мая, зарегистрированы18 350 человек с положительным анализом на COVID-19 (+ 861 случай за сутки), выздоровел 3771 пациент, умерли 107 человек. Вчера президент озвучил еще некоторые цифры. Лукашенко сообщил, что в Беларуси примерно 12,4 тысячи пневмоний, включая коронавирусные, «что для страны не много». Около 1 тысячи человек классифицируются как тяжело больные, это примерно 8% от общего числа пневмоний. Вот какое место Беларусь занимает по количеству тестов на коронавирус, а вот когда Беларусь, по прогнозам наших медиков, выйдет на плато по количеству зараженных. А тут медики ответили на важные вопросы не только о коронавирусе, но и о болезни Лайма (кстати, мы еще и очередную теорию заговора разобрали).
Тем временем Европа небольшими шагами начинает выходить из карантина, люди радуются возможности пройтись по улице. Когда уже откроют все границы? Кстати, в Литве рассказали, когда белорусы смогут вновь ездить в Вильнюс.
«Мне 44 года, у меня нет хронических заболеваний, но я понял, что коронавирус может ударить по каждому». Поговорили с белорусом, который справился с коронавирусом. Вот еще одна история. В этой семье все столкнулись с вирусом: переболели папа, мама и дочь.
В Минске умер молодой мужчина с COVID-19. Он восемь раз, по словам сестры, обращался за помощью. В семье заражен еще и отец, он сейчас в больнице, сестра умершего на самоизоляции, как контакт первого уровня. Еще один летальный исход — в Микашевичах умерла 30-летняя женщина.
Министр Юрий Караев рассказал, что в системе органов внутренних делоколо 500 зараженных коронавирусом, некоторые из них на ИВЛ, а в колониях и следственных изоляторах не допустили распространения инфекции.
Президент похвалил людей за принимаемые меры предосторожности из-за эпидситуации. Об этом Лукашенко заявил журналистам, когда посещал испытательный полигон НАН Беларуси. Там ему показали разработки по электротранспорту, а нам удалось кое-что узнать об одной из самых интересных моделей. Кстати, о новинках: МАЗ показал первый продвинутый электробус — такого вы еще не видели.
С 1 мая Беларусбанкприостановил выдачу кредитов на покупку жилья на вторичном рынке. Помимо этого сейчас банк временно не принимает заявки на выдачу еще некоторых кредитов, в том числе на рефинансирование и на покупку авто.
Облздрав прокомментировал увольнение главврача витебской БСМП. Он останется в медицине. Ему предложили несколько вариантов работы — в том числе руководителем.
Образ, который возникает в голове при слове «дальнобойщик», не рифмуется с тем, как выглядит Виктория. Она родом из Беларуси, переехала в США. Эта хрупкая женщина говорит, что для нее оказалось сложно учить язык, но она легко разобралась и организовала свое дело по грузоперевозкам. При этом она сама села за руль и проводит много времени в добровольной самоизоляции в своей фуре. Об интересной судьбе сильной женщины — в нашем интервью.
Румасы, Мошенские, Рудые… Составили топ-10 самых знаменитых династий Беларуси. О том, чьим детям удалось не только сравняться, но и превзойти своих известных в разных отраслях родителей, читайте в нашем материале.
Бизнесмен из Минска купил участок на Нарочанских озерах за 460 тысяч. Два соседних участка принадлежат его семье. Рассказываем, что за земля. А хотите посмотреть на три самых дорогих и три самых дешевых дома, проданных в Минске в апреле? Раз уж заговорили о домах и участках: в мае начинается дачный сезон, многим нужна помощь по покосу травы, вспашке участка, прополке почвы, посадке различных культур и прочим подобным услугам. Узнали, сколько стоят такие услуги.
О СПОРТЕ
Многие болельщики продолжают ходить на футбол даже в пандемию. Поговорили с любителями футбола. Мужчины говорят, когда весь мир поставлен на паузу, белорусский футбол — это последняя отдушина в сложные времена. Многие считают, что сейчас на стадионе безопаснее, чем в магазине или общественном транспорте. А что думают сами футболисты о проведении чемпионата в такое время? Кстати, большой футбол возвращается в Европу.
Арина Соболенко занимает 11-е место в рейтинге WTA и является лучшей из белорусских теннисисток прямо сейчас. Вчера ей исполнилось 22 года. Посмотрите, как Арина менялась и за считанные годы превратилась из озорного подростка в яркую и женственную леди.