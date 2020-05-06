Стену Плача в Иерусалиме открыли для посетителей. Но есть ограничения

Источник материала: СТВ

Новости Израиля. На фоне смягчения карантина в Израиле открыли одну из главных еврейских святынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о Стене Плача в Иерусалиме.

Учёные Израиля заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса

Для ее посещения установили новые правила. Теперь на площади одновременно могут находиться максимум 300 человек. При этом все они должны быть в масках и держать дистанцию. А на входе посетителям буду измерять температуру.









Непривычно пустым Иерусалим стал во второй половине марта. Связано это с введенными в условиях пандемии запретами на массовые собрания и посещение общественных мест.