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Стену Плача в Иерусалиме открыли для посетителей. Но есть ограничения

06.05.2020 16:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Израиля. На фоне смягчения карантина в Израиле открыли одну из главных еврейских святынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о Стене Плача в Иерусалиме.

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Для ее посещения установили новые правила. Теперь на площади одновременно могут находиться максимум 300 человек. При этом все они должны быть в масках и держать дистанцию. А на входе посетителям буду измерять температуру.

Стену Плача в Иерусалиме открыли для посетителей. Но есть ограничения

Стену Плача в Иерусалиме открыли для посетителей. Но есть ограничения

Непривычно пустым Иерусалим стал во второй половине марта. Связано это с введенными в условиях пандемии запретами на массовые собрания и посещение общественных мест.

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Новости Израиля. На фоне смягчения карантина в Израиле открыли одну из главных еврейских святынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о Стене...
 
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