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Стену Плача в Иерусалиме открыли для посетителей. Но есть ограничения
06.05.2020 16:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Израиля. На фоне смягчения карантина в Израиле открыли одну из главных еврейских святынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для ее посещения установили новые правила. Теперь на площади одновременно могут находиться максимум 300 человек. При этом все они должны быть в масках и держать дистанцию. А на входе посетителям буду измерять температуру.
Непривычно пустым Иерусалим стал во второй половине марта. Связано это с введенными в условиях пандемии запретами на массовые собрания и посещение общественных мест.
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Новости Израиля. На фоне смягчения карантина в Израиле открыли одну из главных еврейских святынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о Стене...
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