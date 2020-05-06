Правозащитники сообщают о задержании под Могилевом автора YouTube-канала «Страна для жизни»

Источник материала: Tut.by

Под Могилевом 6 мая милиция задержала YouTube-блогера, автора канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна». По его данным, блогер может находиться в изоляторе временного содержания на улице Крупской.

Сергей Тихановский ехал в качестве пассажира в легковушке, когда машину на кольцевой дороге под Могилевом остановили сотрудники ГАИ. Сергей включил камеру и начал вести прямую трансляцию. Во время эфира он попросил зрителей из Могилева приехать на место, где его остановили, и поддержать.

Момент задержания в трансляцию не попал.

Вчера, 5 мая, в Могилев приехала команда блогера на брендированном микроавтобусе с названием YouTube-канала. Была запланирована встреча с подписчиками. За полтора часа до нее машину с надписями «Страна для жизни» остановили сотрудники ГАИ. Водителя микроавтобуса хотела задержать милиция, но собравшиеся вокруг мужчины — подписчики канала просто не пропустили к нему силовиков.

В итоге команда канала «Страна для жизни» все же поговорила с могилевчанами. Координировал встречу Владимир Неронский.

По информации правозащитников, люди жаловались на зарплаты, жесткость антинаркотического декрета, действия властей в разгар эпидемии коронавируса.

Сергей Тихановский — гомельчанин, YouTube-блогер, который ведет канал «Страна для жизни». У него более 140 тысяч подписчиков.