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Татьяна Васильева раскрыла свой результат теста на коронавирус

06.05.2020 16:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Татьяна Васильева раскрыла свой результат теста на коронавирус

Актриса Татьяна Васильева, которая ранее сообщила о выявленном у нее коронавирусе, рассказала о результате своего первого теста на COVID-19, сообщает ТАСС.

У артистки выявили коронавирус на основе результатов КТ, ей сделали тест, результат которого стал известен сегодня.

Она уточнила, что предварительный диагноз ей поставили после проведения компьютерной томографии (у звезды обнаружили двустороннюю пневмонию). Васильева сама обратилась к врачам после того, как у нее появились сильный кашель и температура. Ее отправили лечиться дома.

Васильева также рассказала, как себя чувствует в настоящее время.

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Актриса Татьяна Васильева, которая ранее сообщила о выявленном у нее коронавирусе, рассказала о результате своего первого теста на COVID-19, сообщает ТАСС. У артистки...
 
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