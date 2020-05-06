В больницы Брестской области направлено 1200 литров питьевой негазированной воды Bonaqua

Источник материала: Виртуальный Брест

Помощь предназначена для медперсонала Брестской областной клинической больницы, Пинской центральной больницы, Лунинецкой центральной районной больницы и Барановичской городской больницы.





Начиная с марта более 9000 литров воды и напитков передано компанией для оказания поддержки медперсоналу, задействованному в борьбе с инфекцией в Минске и регионах Беларуси. С обострением эпидемиологической ситуации в стране Coca‑Cola в Беларуси оказала помощь в виде 3000 литров питьевой воды пациентам и работникам Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова в Минском районе. На базе госпиталя было создано одно из первых отделений обсервации для размещения контактов 1-го уровня.

В апреле, с ростом числа зараженных коронавирусом по всей стране, компания объединилась с Белорусским Обществом Красного Креста, чтобы усилить точечную поддержку в Минске и регионах Беларуси. Более 4000 литров газированных напитков были направлены к 11 000 обедам врачам, которые готовят партнёры компании. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Витебской области, более 1000 литров питьевой воды Bonaqua получили работники больниц в Витебске, Полоцке, Докшицах, Бешенковичах.





В мае компания продолжает оказывать помощь медперсоналу больниц в Беларуси и благодарит каждого сотрудника учреждений здравоохранения и всех причастных к борьбе с пандемией. Только совместными усилиями государства, общества и бизнеса, проявляя заботу друг о друге, мы сможем успешно решить эту проблему.

Справочно. Глобальное сотрудничество было начато в 1917 году и закреплено в 2011 году Договором между The Coca-Cola Company и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца о сотрудничестве в преодолении последствий стихийных бедствий, а также в сфере информационно-просветительской работы. Сотрудничество унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь» и Белорусского общества Красного Креста (БОКК) является подтверждением приверженности принципам партнерства в глобальном масштабе.

В Беларуси партнерские отношения унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь» с БОКК активно развиваются с 1 марта 2012 года, когда стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Совместные инициативы направлены на решение социальных проблем, оказание помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, распространение знаний об активном образе жизни.

За восемь лет сотрудничества предприятие передало Красному Кресту более 90 тысяч литров напитка на поддержку проведения операций по оказанию помощи населению в условиях экстремально низких и высоких температур, наводнений, ураганов, пандемии, а также на организацию работы полевых волонтерских лагерей, во время которых сотрудники и добровольцы БОКК проходят подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Красный Крест регулярно проводит тренинги по оказанию первой помощи для сотрудников унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь». Такое обучение направлено на практическую отработку действий, которые в критических ситуациях могут спасти чью-то жизнь.