|
Папа Римский Франциск на неделе помолился за всех работников СМИ
10.05.2020 16:50 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПапа Римский Франциск помолился за всех работников СМИ, которые трудятся во время пандемии в разных странах мира. Ведь именно они ежедневно, несмотря на риски для здоровья, помогают людям узнать правду, подчеркнул понтифик.
Папа Римский Франциск: "Помолимся вместе за всех, кто работает в медиа, кто прилагает усилия, чтобы донести до нас информацию, кто беспокоится, чтобы люди не оказались в полной изоляции. Мы молимся за всех, кто помогает нам выжить в это время".
Глава Римско-католической церкви также выразил слова поддержки медикам и всем, кто прилагает усилия в борьбе с этой бедой. И помолился за скорейшее выздоровление всех больных коронавирусом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Папа Римский Франциск помолился за всех работников СМИ, которые трудятся во время пандемии в разных странах мира. Ведь именно они ежедневно, несмотря на риски для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)