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Папа Римский Франциск на неделе помолился за всех работников СМИ

10.05.2020 16:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Папа Римский Франциск помолился за всех работников СМИ, которые трудятся во время пандемии в разных странах мира. Ведь именно они ежедневно, несмотря на риски для здоровья, помогают людям узнать правду, подчеркнул понтифик.

Папа Римский Франциск:  "Помолимся вместе за всех, кто работает в медиа, кто прилагает усилия, чтобы донести до нас информацию, кто беспокоится, чтобы люди не оказались в полной изоляции. Мы молимся за всех, кто помогает нам выжить в это время". 

Глава Римско-католической церкви также выразил слова поддержки медикам и всем, кто прилагает усилия в борьбе с этой бедой. И помолился за скорейшее выздоровление всех больных коронавирусом. 

 
 
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Папа Римский Франциск помолился за всех работников СМИ, которые трудятся во время пандемии в разных странах мира. Ведь именно они ежедневно, несмотря на риски для...
 
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