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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Папа Римский Франциск на неделе помолился за всех работников СМИ Папа Римский Франциск помолился за всех работников СМИ, которые трудятся во время пандемии в разных странах мира. Ведь именно они ежедневно, несмотря на риски для...

Папа Римский Франциск помолился за всех работников СМИ, которые трудятся во время пандемии в разных странах мира. Ведь именно они ежедневно, несмотря на риски для здоровья, помогают людям узнать правду, подчеркнул понтифик.Глава Римско-католической церкви также выразил слова поддержки медикам и всем, кто прилагает усилия в борьбе с этой бедой. И помолился за скорейшее выздоровление всех больных коронавирусом.