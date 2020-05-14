Все границы вокруг Беларуси остаются закрытыми не несколько недель

Все страны, с которыми граничит Беларусь, приняли решение о продлении срока закрытия границ на въезд для иностранных граждан.

Украина не будет пускать иностранных граждан минимум до 22 мая. После действие ограничений может быть продлено. Украина закрыла границы вслед за европейскими странами 17 марта.

Литва также продлила срок закрытия границ для иностранных граждан. Пока - до 31 мая. Граница страны закрыта с 16 марта.

Латвия, которая также перестала пускать иностранцев с 16 марта, продлила сроки закрытия границ до 9 июня.

Польша накануне приняла решение не пускать иностранцев до 12 июня. Эта страна закрыла границы раньше других соседей Беларуси, с 15 марта. Сейчас в Польше наблюдается рост числа заболевших и умерших от коронавируса, поэтому строгие карантинные меры в государстве снимают медленно.

В Еврокомиссии рекомендуют странам шенгенской зоны не открывать границ минимум до 15 июня.

РФ не называют точную дату открытия своих границ , здесь ждут улучшения эпидемиологической ситуации.