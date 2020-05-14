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Все границы вокруг Беларуси остаются закрытыми не несколько недель
14.05.2020 09:24 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Все страны, с которыми граничит Беларусь, приняли решение о продлении срока закрытия границ на въезд для иностранных граждан.
Украина не будет пускать иностранных граждан минимум до 22 мая. После действие ограничений может быть продлено. Украина закрыла границы вслед за европейскими странами 17 марта.
Литва также продлила срок закрытия границ для иностранных граждан. Пока - до 31 мая. Граница страны закрыта с 16 марта.
Латвия, которая также перестала пускать иностранцев с 16 марта, продлила сроки закрытия границ до 9 июня.
Польша накануне приняла решение не пускать иностранцев до 12 июня. Эта страна закрыла
В Еврокомиссии рекомендуют странам шенгенской зоны не открывать границ минимум до 15 июня.
РФ не называют точную дату
Отметим, что белорусские власти границу страны не закрывали. В Беларусь по-прежнему можно въехать из любого государства, однако всем въезжающим нужно будет находиться на карантине две недели. Ранее А.Лукашенко
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Все страны, с которыми граничит Беларусь, приняли решение о продлении срока закрытия границ на въезд для иностранных граждан.
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