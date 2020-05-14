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Италия потратит 55 миллиардов евро на поддержку бизнеса после эпидемии
14.05.2020 10:24 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: skift.com
Итальянское правительство одобрило пакет стимулирующих мер в размере 55 млрд евро.
Правительство Италии смогло преодолеть споры по поводу документа о поддержке бизнеса, который насчитывает 500 страниц, и приняло его с некоторой задержкой, пишет
В Италии после карантина, который длился 2 месяца, постепенно снимаются ограничения на бизнес и передвижения.
Страна входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от коронавируса.
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Итальянское правительство одобрило пакет стимулирующих мер в размере 55 млрд евро.
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