Италия потратит 55 миллиардов евро на поддержку бизнеса после эпидемии

Источник материала: Ежедневник

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Итальянское правительство одобрило пакет стимулирующих мер в размере 55 млрд евро.

Правительство Италии смогло преодолеть споры по поводу документа о поддержке бизнеса, который насчитывает 500 страниц, и приняло его с некоторой задержкой, пишет «Коммерсантъ» .

В Италии после карантина, который длился 2 месяца, постепенно снимаются ограничения на бизнес и передвижения.

Страна входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от коронавируса.