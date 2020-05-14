По Беларуси прокатилась волна арестов граждан, активистов, журналистов

На фоне новостей о коронавирусе, захватившем все информационное пространство, в Беларуси возобновилось давление на гражданское общество и независимых журналистов.

За неделю, с 6 по 13 мая, в Беларуси задержали порядка 120 человек. Все они приходили на встречи с блогером Сергеем Тихановским, которого также задержали правоохранители , а также на акции солидарности с ним. Среди задержанных - правозащитники и журналисты. На всех задержанных были составлены протоколы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). В сумме задержанные проведут за решеткой 479 суток ареста.

Как сообщает правозащитный центр «Весна» , за неделю пятьдесят человек получили аресты от двух до 25 суток (такой срок получил мозырьский блогер Александр Цуканов, который к «традиционным» 15 суткам получил еще 10 дней ареста за неуважение к суду. Сам Тихановский также отбывает административный арест.

Суды прошли в 17 городах страны. Помимо административного ареста, суды выносят приговоры о выплате штрафов, общая сумма которых уже превысила 15,7 тысяч рублей.

В Могилеве к административному аресту приговорены трое журналистов: Михаил Аршинский, Александр Бураков и Алесь Асипцов.

Евросоюз осудил задержания участников акций и журналистов. Международный институт прессы (IPI) потребовал от белорусских властей освободить задержанных журналистов. С таким же требованием выступили в «Репортерах без границ», ОБСЕ, Белорусской ассоциации журналистов.

Фото: Радыё Свабода