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По Беларуси прокатилась волна арестов граждан, активистов, журналистов

14.05.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На фоне новостей о коронавирусе, захватившем все информационное пространство, в Беларуси возобновилось давление на гражданское общество и независимых журналистов.

За неделю, с 6 по 13 мая, в Беларуси задержали порядка 120 человек. Все они приходили на встречи с блогером Сергеем Тихановским, которого также задержали правоохранители, а также на акции солидарности с ним. Среди задержанных - правозащитники и журналисты. На всех задержанных были составлены протоколы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). В сумме задержанные проведут за решеткой 479 суток ареста.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», за неделю пятьдесят человек получили аресты от двух до 25 суток (такой срок получил мозырьский блогер Александр Цуканов, который к «традиционным» 15 суткам получил еще 10 дней ареста за неуважение к суду. Сам Тихановский также отбывает административный арест. 

Суды прошли в 17 городах страны. Помимо административного ареста, суды выносят приговоры о выплате штрафов, общая сумма которых уже превысила 15,7 тысяч рублей.

В Могилеве к административному аресту приговорены трое журналистов: Михаил Аршинский, Александр Бураков и Алесь Асипцов.

Евросоюз осудил задержания участников акций и журналистов. Международный институт прессы (IPI) потребовал от белорусских властей освободить задержанных журналистов. С таким же требованием выступили в «Репортерах без границ», ОБСЕ, Белорусской ассоциации журналистов.

Фото: Радыё Свабода

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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На фоне новостей о коронавирусе, захватившем все информационное пространство, в Беларуси возобновилось давление на гражданское общество и независимых...
 
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