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По Беларуси прокатилась волна арестов граждан, активистов, журналистов
14.05.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
На фоне новостей о коронавирусе, захватившем все информационное пространство, в Беларуси возобновилось давление на гражданское общество и независимых журналистов.
За неделю, с 6 по 13 мая, в Беларуси задержали порядка 120 человек. Все они приходили на встречи с блогером Сергеем Тихановским, которого также
Как сообщает правозащитный центр
Суды прошли в 17 городах страны. Помимо административного ареста, суды выносят приговоры о выплате штрафов, общая сумма которых уже превысила 15,7 тысяч рублей.
В Могилеве к административному аресту приговорены трое журналистов: Михаил Аршинский, Александр Бураков и Алесь Асипцов.
Евросоюз осудил задержания участников акций и журналистов. Международный институт прессы (IPI) потребовал от белорусских властей освободить задержанных журналистов. С таким же требованием выступили в «Репортерах без границ», ОБСЕ, Белорусской ассоциации журналистов.
Фото: Радыё Свабода
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На фоне новостей о коронавирусе, захватившем все информационное пространство, в Беларуси возобновилось давление на гражданское общество и независимых...
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